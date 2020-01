FREDI MERKJURI I POSLE SMRTI ŠALJE NAJBLIŽIMA POKLONE ZA BOŽIĆ! Ono što je napisao u testamentu SLOMIĆE i najtvrđa srca!

Fredi Merkjuri, legendarni pevač grupe Queen Naime uredio je testamentom da jedan lanac prodavnica svake godine oko božićnih praznika šalje korpu sa poklonima njegovim najbližim prijateljima i njihovoj deci.

Život legendarnog pevača uticao je na mnoge, a njegov blizak prijatelj Elton Džon u svojoj knjizi "Ljubav je lek: O životu, gubitku i kraju AIDS-a" (Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS) podelio je detalje o Fredijevim poslednjim danima:

foto: Profimedia

"Nekoliko nedelja posle sahrane sam tugovao. Na Božić sam saznao da je Fredi ostavio posljednji dokaz svoje nesebičnosti. Tugovao sam kad mi se prijatelj pojavio na vratima i doneo nešto zamotano u jastučnicu. Unutra je bila slika jednog od mojih omiljenih umetnika, britanskog slikara Henrija Skota Tuka. I unutra je bila poruka od Fredija. Godinama pre Fredi i ja smislili smo jedan drugom nadimke, naša "drag-kraljica alter ega". Ja sam bio Šeron, a on je bio Melina. U poruci je pisalo: "Draga Šeron, mislila sam da bi ovo moglo da ti se svidi. S ljubavlju, Melina. Srećan Božić".

Elton Džon je rekao da su ga tada preplavile emocije.

"Imao sam tada 44 godine i plakao sam kao dete. Taj predivan čovek u svojim poslednjim danima nekako je uspeo da za mene pronađe lep božićni poklon. Koliko god je taj trenutak bio tužan, često se upravo njega setim kad razmišljam o Frediju jer odražava njegov karakter. U smrti me podsetio na to šta ga je činilo toliko posebnim u životu" - poručio je Elton.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Headliner.rs/Foto: Profimedia

Kurir