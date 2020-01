UDALA SAM SE POSLE MESEC DANA DRUŽENJA, NISMO SE ČAK NI POLJUBILI! Ovo je čovek kojem je Milica Milša 1999. rekla DA!

Uvek nasmejanu glumicu Milicu Milšu krajem devedesetih osvojio je scenarista Žarko Jokanović. Na ludi kamen stali su u avgustu 1999. godine, a kako Milica kaže, tokom druženja osvajao ju je šarmom i pameću.

- Mesec dana, koliko smo se družili, Žarko je bio pravi vitez. Osvajao me je pameću, šarmom, duhovitošću, inteligencijom. U svakom trenutku se trudio da pokaže koliko me voli i koliko mu značim. Nije prošlo mnogo vremena, a ja sam uhvatila sebe kako razmišljam o njemu - iskrena je bila glumica koja je otkrila i da je pristala da se uda za Žarka pre nego što su se poljubili.

- Bilo mi je jasno da sam na dobrom putu da se zaljubim. Pristala sam da se udam za njega, a da se nismo ni poljubili - dodala je Milica.

Inače, tokom studiranja, Milica je sa 23 godine rodila sina kojem je dala ime Antonije, po svom ocu, ali pre toga ju je ostavio partner sa kojim je zatrudnela. Pre nego što je upoznala Žarka, Milica je, kako je sama istakla svojevremeno, svom sinu bila i otac i majka.

foto: Marina Lopičić

- Bila sam na četvrtoj godini studija kada sam se porodila i prvih šest godina, odnosno dok Žarko nije postao deo naših života, bila sam mu i otac i majka. Bilo je mnogo i lepih i teških trenutaka, kao što to obično biva u životu, ali imala sam ogromnu pomoć svojih roditelja koji su u to vreme bili "prostirka" na koju sam mogla da sručim sav teret. Reći ću vam samo podatak da se Antonije rodio 9. aprila, a ja sam krajem maja sa diplomskom predstavom igrala u Ateljeu 212. To ne bih mogla da izvedem bez ogromne podrške majke i oca - rekla je Milica 2017. godine.

Inače, Milica i Žarko svoju oazu mira pronašli su u mestu Babe podno Avale, gde često odlaze kako bi se sklonili od gradske buke i uživali u svojoj ljubavi koja traje već godinama.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Story/Foto: Zorana Jevtić

Kurir