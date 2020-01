DIREKTOR SOKOJA DEJAN MANOJLOVIĆ TVRDI: Nisam prokockao četiri miliona evra, uložio sam ih!

Dejan Manojlović, direktor Sokoja, poslao je odgovor u kom se navodi „da su u novinama Kurir, a potom i na portalu Kurir.rs, objavljene neistinite informacije da je prokockao i zloupotrebio 4.000.000 evra, kao i da je mimo svih pravila iz zajedničke kase kupio akcije na berzi.

Osim toga, kako se navodi, objavljene su i neistinite i nepotpune informacije da je nakon vanredne sednice Skupštine održane 22. decembra 2019. Zavod za intelektualnu svojinu, šef Sokoja, potvrdio nalaze i nepravilnosti u radu koje je Nadzorni odbor našao direktoru Manojloviću“:

- Dejan Manojlović izvršio je plasman dela slobodnih sredstava Sokoja (dela sredstava koji nije dospeo za isplatu članovima Sokoja) u obveznice Republike Srbije na zakonit i transparentan način, sve u cilju njihovog obezbeđivanja i povećanja prinosa, te da ni u jednom trenutku nije „proneverio“ četiri miliona evra. Naime, Manojlović je za ovakav plasman dela slobodnih sredstava imao saglasnost Upravnog odbora Sokoja, a svega nekoliko dana nakon izvršenog plasmana, obavestio je i Skupštinu, koja je o tome bez primedbe donela pozitivnu odluku. Osim toga, postupajući po nalogu Zavoda za intelektualnu svojinu da se Skupština naknadno izjasni u posebnoj odluci o plasmanu sredstava, a radi otklanjanja bilo kakve sumnje, Skupština je na vanrednoj sednici održanoj 22. decembra 2019. donela odluku kojom su potvrđeni apsolutno svi postupci Manojlovića u vezi sa diversifikacijom i plasiranjem ovih sredstava.

foto: Ana Paunković

foto: Ana Paunković

- Do trenutka plasmana dela slobodnih sredstava Sokoja u obveznice ova sredstva su već bila uložena u Vojvođanskoj banci po avista kamati, i to pre nego je Manojlović postao direktor, pri čemu su ta sredstva bila osigurana samo do nivoa od 50.000 evra, koliko država garantuje za depozit u banci, dok je ostatak sredstava bio u potencijalnom riziku da u slučaju prestanka rada banke završi u stečajnoj masi sa svim posledicama. Ulaganjem slobodnih sredstava državnih obveznica otklonjen je rizik koji nosi sa sobom držanje novca u bankama, s obzirom da država za sredstva uložena ti obveznice garantuje u stopostotnom iznosu. Kako je sada osigurano oko 4.000.000 evra autorskog novca, to je bezbednost sredstava članova Sokoja povećana 80 puta. Zahvaljujući navedenon plasmanu, samo ove godine povećan je prinos oko 12.000.000 dinara.

- Niti u jednom trenutku nije ugrožena likvidnost Sokoja, te su sredstva predviđena za raspodelu stalno dostupna članovima Sokoja. Ova sredstva mogu se u bilo kom trenutku povratiti na račun najdalje u roku od 60 dana - navodi se u odgovoru koji je u ime Manojlovića poslala njegova punoćnica, advokat Kruna Savović.

Izglasano poverenje NEMA NEPRAVILNOSTI U RADU U odgovoru direktora Sokoja navodi se i da je „neistinita informacija da je Dejan Manojlović napravio mnoge propuste u svom radu, između ostalog, i da je loše urađen obiračun nadoknada za 2018. Imajući u vidu da nisu ustanovljene nikakve nepravilnosti u njegovom radu, kao i to da je Upravni odbor, u zakonitom i transparentnorn postupku, odbijen je zahtev za njegovo razrešenje sa apsolutnom većinom glasova, te mu je izglasao poverenje“.

Kurir.rs/Foto:Printskrin

Kurir