ANDRIJA JE NA TAPETU NA SVAKOM PORODIČNOM OKUPLJANJU! Zbog pritiska da dobije naslednika ipak rešio da NAPRAVI SVADBU?!

Andrija Milošević u dugogodišnjoj je vezi sa šarmantnom Sandrom Tomić. Međutim, izgleda da će vrlo uskoro morati da "podigne njihovu vezu na viši nivo"! Kako se navodi, porodice ih pritiskaju za naslednika, što je glumcu izgleda ubrzalo korak na putu iz momačkog u bračni život.

Sa druge strane on, navodno, sve teže podnosi pitanja o prinovi jer nikada nije bežao od toga i smatra da ga pritiskaju bez razloga.

"U porodici Milošević već duže vreme vrti se ista priča o tome da je Andrija debelo zagazio u momački život i da je krajnje vreme da se uozbilji, oženi Sandrom i dobije naslednika. Međutim, u poslednje vreme ta priča prerasla je u forsiranje. Šala se pretvorila u ozbiljne razgovore i Andrija je sad na tapetu kad god su neka porodična okupljanja i proslave. Ta priča mu je od početka jako smetala i on je počeo da gubi strpljenje. Čak dođe i do omanjih sukoba sa članovima porodice kad oni pomenu njegovu budućnost", navodi izvor i tvrdi da glumcu sve to posebno teško pada jer Sandra i on rade na detetu i odavno su spremni da budu roditelji.

"Možda ne bi postojala tolika tenzija da Andrija i Sandra već neko vreme ne rade na prinovi i da i sami nisu loše volje zbog činjenice da Sandra ne ostaje trudna iako su oboje zdravi. Njihove porodice se ponašaju kao da oni beže od obaveze, a zaista ne postoji par koji bi bio srećniji od njih kada bi dobio dete", kaže izvor i ističe da će Milošević uraditi sve da zaštititi svoju partnerku od pritiska.

"Ako je neko lud za svojom devojkom, to je Andrija. On je u svakom smislu obožava i imaju odnos kao da su tek ušli u vezu. Toliko su zaljubljeni i srećni jedno sa drugim da se ne odvajaju na više od sat-dva i sve rade zajedno. Upravo zbog toga Andrija ne dopušta da se priča o potomstvu i ženidbi. Zna da bi to moglo da povredi Sandru i da joj je jako teško što još nemaju dete. U stanju je sa celim svetom da se posvađa samo da nju niko ne dira i da ona bude mirna", priča izvor i dodaje da ni jedno ni drugo ne forsira brak.

"Sandra i Andrija žive zajedno već tri godine, naučili su da funkcionišu savršeno i ne opterećuju se brakom. Njihova veza liči na brak i nisu od onih parova koji po svaku cenu žele venčanje, zato što im papir ne znači ništa. Ne samo da žive zajedno već zajedno vode pozorište i njihov zajednički život je sređen. Jedino što im fali jeste dete, ali radiće na tome i rešiće problem ukoliko postoji. Njima je važno samo da ih niko iz porodice ne maltretira pitanjima jer su već počeli da se distanciraju. Ostalo će lako, kao i sve do sada", zaključio je izvor.

Par se na ovu temu još uvek nije javno oglašavao, niti potvrdio ili demantovao navode.

