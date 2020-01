OSUĐEN UČESNIK IKS FAKTORA: Za pedofila devet godina zatvora! Tražio dečacima slike polnog organa

Foto: Printskrin / You Tube

Pevač Danijel Ros Tetli osuđen je na devet godina zatvora zbog seksualne eksploatacije deteta.

Učesnik muzičkog takmičenja „Iks faktor“ 2018. godine proglašen je krivim po pet tačaka optužnice i sada je javno objavljeno da je pedofil.

Tetli je godinama slao eksplicitne poruke maloletnicima. U istrazi je utvrđeno da je muzičar od oktobra 2018. do avgusta 2019. poslao čak deset hiljada poruka u kojima je uznemiravao sedmoricu tinejdžera. On je od maloletnih dečaka tražio da mu pošalju slike polnog organa i eksplicitne snimke i za to im obećavao da će im poslati novac. Jednom četrnaestogodišnjaku ponudio je 1.000 funti za sliku njegovog penisa, dok je drugom dečaku istog uzrasta platio 200 funti za niz eksplicitnih slika. Pretpostavlja se da je potrošio stotine funti kako bi ih namamio. Tetli je iskoristio svoju popularnost koju je stekao u muzičkom šou-programu da bi privukao dečake da se dopisuju s njim. Inače, dečaci koji su bili njegova meta imaju 14, 15 i 16 godina.

Deni Tetli okarakterisan je kao „stvorenje s prezirnim pogledom“, koje je ohrabrivalo mlade da mu šalju eksplicitne fotografije. Na suđenju u Bredfordu u petak rečeno je da je Tetli koristio status koji je stekao u takmičenju „Iks faktor“ kako bi se približio žrtvama. Sudija je rekao da je Tetli opasan i opisao njegovo ponašanje kao „veoma predatorsko i manipulatorsko“.

- Iskoristili ste taj status da zadovoljite svoje perverzne seksualne potrebe - istakao je sudija.

Dok su neke žrtve upoznale osuđenika na žurkama, drugi su ga upoznali u „Iks faktoru“, koji mu je doneo slavu, a oni su bili njegovi fanovi.

U odbrani je rečeno da je Tetli nakon preseljenja u London počeo da konzumira alkohol i narkotike, zbog kojih je potpuno izgubio kontrolu. Navodi se da je kokain krivi za njegove „ispade“.

Uhapšen je u maju prošle godine, izjasnio se krivim po sedam optužnica za seksualno uznemiravanje dečaka od 14 do 16 godina, kao i za dve tačke optužnice koje se odnose na potraživanje nepristojnih slika.

Osuđen je na devet godina zatvora, kao deo produžene kazne od 17 godina, uključujući osam godina strogog nadzora kretanja nakon puštanja na slobodu.

