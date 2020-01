ON JE BIVŠI MUŽ TANJE BOŠKOVIĆ SA KOJIM IMA 2 DECE: Bio je u braku i sa Nedom Arnerić (FOTO)

Glumica Tanja Bošković iz braka sa režiserom Dejanom Karaklajićem ima dvoje dece, ćerku Lanu i sina Đorđa. Lana je nastavila roditeljskim stopama i uspešna je mlada glumica, dok se Đorđe ipak odlučio za Fakultet političkih nauka.

S obzirom na to da je Dejan svoju karijeru gradio u inostranstvu i bio često odvojen od dece, na pitanje koliko mu je to teško palo reditelj je jednom za "Stori" izjavio:

"Mnogo. Oni su uglavnom dolazili kod mene jer im je to bilo zabavnije. Ja sam takođe dolazio ovde, ali nikad nisam imao kontinuitet. S njihovom majkom razišao sam se dok su bili mali. Ona je zahtevala da se vratim u Srbiju, dok se ja nisam tako osećao niti sam to želeo. Druženjem i što češćim kontaktom sa decom pokušavao sam da im nadomestim svoje odsustvo, ali to se zapravo nikada ne može nadoknaditi."

Podsetimo, reditelj Dejan Karaklajić koji je osmislio čuvenu špicu za dnevnik RTS-a, čije ime stoji iza Maksimetra i Kino oka, kao i iza "Ljubavnog života Budmira Trajkovića", bio je u braku sa našom istaknutom glumicom Nedom Arnerić.

Njegova supruga bila je i manekenka Maja Štajner, ali i čuvena glumica Tanja Bošković. Brak sa Tanjom doneo mu je ćerku Lanu koja se bavi glumom i sina Đorđa koji je završio studije političkih nauka, 2014. se oženio i koji danas živi u Americi.

