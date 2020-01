BILI AJLIŠ ODNELA 5 GREMIJA! Najmlađa umetnica u istoriji NAGRADA! A cela sala plakala zbog svog HEROJA Kobija Brajanta

LOS ANĐELES - Mlada pop zvezda Bili Ajliš veliki je dobitnik na rano jutros završenoj 62. dodeli muzičkih nagrada Gremi, pripalo joj je pet nagrada uključujući nagade u četiri glavne kategorije.

Ceremonija održana u Stejpls centru u Los Andjelesu domu LA Lejkersa, posvećena je legendi NBA lige i Lejkersa Kobiju Brajantu, koji je tog dana poginuo u padu helikoptera.

Osamnaestogodišnja Ajliš trijumfovala je u sve "velike četiri" kategorije - pesma godine, ploča godine, album godine i najbolji mladi umetnik.

Ona je najmlađa umetnica kojoj je to pošlo za rukom od početka dodele nagrada, i prva od Kristofera Krosa 1981.

Gremi za album godine osvojila je za njen početni album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go", koji je snimljen u njenom porodičnom domu u Los Andjelesu, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"Nikad nisam mogla da zamislim da će mi se ovo desiti. Ja sam odrasla gledajući sve vas", rekla je ona kada je izašla na binu da primi prvu nagradu večeri.

foto: Profimedia

Njen stariji brat Finijas O'Konel takođe je osvojio nagradu za producenta godine za njegov rad na njenom albumu. Rekao je da su snimili album kod kuće zato što je on najkreativniji tamo gde mu je najudobinije.

Drugi veliki pobednici večeri su bili Lil Nas X koji je osvojio nagradu za video godine za "Old Town Road" i reperka Lizo, koja je dobila tri Gremija uključujući za najbolji pop solo nastup za njen hit "Truth Hurts".

Lizo kao velika favoritkinja sa osam nominacija takođe je osvojila nagradu za R&B nastup za "Jerome" i za najbolji album savremene urbane muzike za "Cuz I Love You". Lizo je otvorila ceremoniju i sa domaćicom večeri Ališom Kiz odala počast basketbol zvezdi Kobiju Brajantu koji je poginuo ranije tog dana u Kaliforniji.

foto: Profimedia

"Večeras je za Kobija", objavila je Lizo kada je počela ceremonija pre nego što je otpevala "I'm crying 'cos I love you".

Posle njenog nastupa Ališa Kiz je izašla na binu i pozvala publiku da misle na Brajantovu porodicu.

"Danas su Los Anđeles, Amerika i ceo svet izgubili heroja", rekla je Kiz i zatim otpevala "It's so Hard to Say Goodye" u pratnji soul grupe Boys II Men.

Još nekoliko drugih izvodjača odalo je počast poginuloj košarkaškoj legendi tokom ceremonije.

Četrdesetjednogodišnji Brajant je poginuo juče u udesu helikoptera sa svojom trinaestogodišnjom ćerkom i još sedam osoba. Ališa Kiz je rekla da svi sada osećaju tugu.

Dominacija Bili Ajliš i u manjoj meri Lizo na ceremoniji Gremi 2020. ukazuje na pažnju datu novim muzičkim tendencijama i poigravanjem sa tradicionalnim kategorijama. Takodje će umiriti kritičare koji su smatrali da se na Gremi nagradama poslednjih godina prednost davana muškim i belim umetnicima.

Pored omaža Kobiju Brajantu na sinoćnjoj ceremoniji odata je pošta dvema muzičkim zvezdama Princu i reperu Nipsiju Haslu.

foto: Profimedia

Kurir