VOJAŽOVA DEVOJKA PRE NJEGA JE MUVALA BAKU PRASETA: Evo šta je Breskvica slala poznatom jutjuberu, gori internet! (FOTO)

Bogdan Ilić (Baka Prase) otkrio je da mu je Vojaževa devojka Breskvica pisala poruke na Instagramu.

Jutjub "drama" traje već danima, kao i prozivke Baka Praseta na račun Vojaža i Breskvice, a otišao je toliko daleko da je snimio pesmu o mladom paru. Baka je na svom kanalu otkrio i da mu je Breskvica slala poruke.

"Ništa to nije bilo, pet poruka i to je to. Čisto ono, rekla mi je "lep si dečko", ja rekao "šta da radim, to nije do mene, majka me takvog rodila", rekao je Baka kroz smeh u "Ami Dži šouu".

