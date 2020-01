SILVESTER STALONE SE VIŠE NE FARBA! Roki je osedeo: Ponosni smo na tebe sa SREBRNOM KOSOM!

Silvester Stalone (73) pohvalio se na svom Instagram profilu novim stajlingom, koji je predstavio u potpuno opuštajućem obraćanju fanovima tokom vožnje automobilom.

Ono što je sve iznenadilo jeste to što je slavni Roki, ili ako ga više volite kao Ramba, potpuno osedeo, ali je bez obzira na to dobio mnogo komplimenata za prirodni imidž, koji mu evidentno dobro pristaje. - Nekad se probudim i ne volim da radim ništa. Ako neko kaže drugačije, laže. To je prirodna stvar. Onda se malo ljutiš na sebe i shvatiš da nema ništa dok ne staviš depozit u banku rezultata. Moja omiljena fraza je „nastavi da udaraš“ - napisao je Stalone dok u videu udara pesnicom.

Tako je zapravo priznao da prihvata svoj prirodni izgled, belu kosu, bradu i obrve. - Nije lako živeti s velikom slavom i snagom. Ponosni smo na tebe sa srebrnom kosom - uzvratili su mu fanovi.

Stalone je doskora imao crnu farbanu kosu, koja mu je izrasla, a sada slavnom glumcu nije bio problem da prihvati svoje godine i u fizičkom smislu.

