KATARINA BOGIĆEVIĆ ĆE IMATI 2 SVADBE I 3 VENČANICE! To će na kraju ispasti MUZIČKI FESTIVAL, žurka godine!

Mlada glumica Katarina Bogićević je verena i uveliko planira svadbu, a otkrila je svoju zamisao o venčanju, pa sada znamo i kako će veliko slavlje da izgleda.

"Počeli smo sa pripremama, završili smo spisak ljudi koji treba da dođu.", počela je Katarina, pa otkrila još detalja:

"Imaćemo dve svadbe, prva će da bude ručak sa porodicom i sa rođacima, a druga svadba je već nešto po našem meraku, imaćemo 3, 4 di-džeja. Bukvalno, to neće čak ni svadba da bude nego mislim da će to na kraju ispasti neki muzički mini festival. Ta svadba će biti na Adi Bojani, na plaži i mnogo se radujem tom događaju. To će da bude baš žurka godine, biće u našem stilu, totalno drugačije. Nadam se da će zvanice iz Beograda da dođu, ne znam da li ćemo organizovati neki prevoz za njih", rekla je glumica.

Katarina tačno zna kada bi volela da se uda, ali i da će najbolje moguće da iskoristi dan i obuče čak tri venčanice.

"Još nemamo tačan datum, ali će biti neki od dana početkom avgusta, do 10. avgusta. Imaću 3 venčanice. Jednu tradicionalnu, jednu usku haljinu i za plažu nešto lepršavo i slatko."

