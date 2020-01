BOJSI JE U SRBIJI PROBAO NEŠTO ŠTO DO SADA NIKAD NIJE! A izgleda da je i malo preterao! HIT!

Čuveni Džon Čalis oduševljen je hranom, pićem, kao duhom našeg naroda. On ne može da sakrije koliko se dobro provodi u Srbiji i da uživa i dok radi.

"Fantastično je biti u Beogradu, obilazim zanimljiva mesta, bili smo u Hramu Svetog Save i trebalo bi da sledeće godine budu gotovi radovi, tako da moram da se vratim da vidim kako će to ispasti", kaže Čalis.

Bojsi iz "Mućki" navodi da je u Beogradu probao nešto što u životu nikada nije.

"Pio sam šljivovicu. Kada si ovde, jasno, moraš da probaš sve ukuse rakije, a ja sam, izgleda, probao previše. Nisam baš dobar u ispijanju šljivovice, a nisam dobar ni u prodavanju kola", aludira glumac na Bojsijev posao u "Mućkama".

Ovo, inače, nije prvi put da je Džon Čalis u Beogradu. Prošli put je bio gost jedne emisije.

"Tada sam pričao sa publikom i nisam mogao da verujem koliko je serija popularna u ovom delu sveta. Pitao sam se zbog čega, ali shvatio sam da komedija spaja ljude. Svi se smeju istim stvarima i to je ta konekcija", iskren je on, i dodaje:

"Kada su mi prvi put rekli: 'Bojsi, dobro došao u Beograd', nisam mogao da verujem, morao sam da se vratim ovde i onda mi je Lazar Vuković (marketing specijalista i idejni tvorac dokumentarca, prim. nov.) predložio da snimimo dokumentarac u Beogradu.

Džon Čalis kaže da ga u Srbiji najviše fascinira istorija, te kako se narod uprkos nedaćama bori i razvija.

"Zanima me istorija i šta se dešavalo u ovom delu sveta pošto o tome, iskreno, ja ne znam ništa! I eto me opet sedam godina kasnije. I u Britaniji se dešavaju promene kao ovde i sad pokušavam da spojim sve to u jedno. Znate, izgradnja Hrama Svetog Save šalje fascinantnu poruku. On je počeo da se gradi, pa je morao da stane, pa se ponovo gradio, pa ponovo je sve stalo. I sada iz trećeg puta... Nadam se da će biti gotov kad dođem ponovo. To što se desilo toj crkvi, te promene, to je simbol onoga što se dešava u današnjem vremenu", iskren je on.

Džon je, inače, i danas u kontaktu sa zvezdama "Mućki" Dejvidom Džejsonom (Del Bojom) i Nikolasom Linderstom (Rodnijem), te kaže da će ih dovesti u Beograd.

"Mislim da oni ne znaju za Srbiju, znaju da je serija popularna, ali ovo snimanje će biti korisno da vide i koliko. Kada sam bio u Beogradu, rekli su mi da su 'Mućke' jedino zbog čega su se ljudi smejali kroz teška vremena i razmišljao sam o tome kako je to pozitivno i predivno je biti deo toga. Svi znaju nekoga poput Bojsija, Del Boja ili Rodnija i prolaze sa njima kroz probleme, identifikuju se i to je moć tog šoua. Zato ću im reći da obavezno dođu ovde. Marlin (Bojsijeva žena u seriji koju je glumila Sju Holdernes, prim. nov.) je upoznata i ona će sigurno sledeći put doći sa mnom", obećava čuveni glumac uz prepoznatljiv smeh.

