ĐOKOVIĆ MI JE PROMENIO ŽIVOT! Glumac Miodrag Radonjić otkrio na koji način mu je sportista pomogao u VAŽNOM trenutku!

Glumac Miodrag Radonjić, kojeg publika trenutno gleda kao Baću u “Južnom vetru”, otkriva kako usklađuje poslovne i privatne obaveze, zašto nema televizor u kući, ali i koliko je posvećen zdravom životu. S obzirom na to da važi za jednog od najzgodnijih glumaca mlađe generacije, pitali smo ga da li su teretana i pravilan način ishrane zaslužni za njegov izgled.

- Nemam neki utisak da živim zdravo jer se hranim onako kako se osećam, ali priznajem da se osećam bolje kada pazim šta jedem. Ne vodim računa ne zato da ne bih bio debeo, već da bih se osećao dobro, sa više snage i energije. Recimo, ja postim ceo post i to mi prija - kaže Miodrag i dodaje:

- Još dok sam bio na fakultetu sam pročitao knjigu Novaka Đokovića da je život bez glutena zdraviji i ja sam to probao, shvatio sam da se bolje osećam. Nisam ga izbacio u potpunosti, popijem pivo i pojedem burek, ali osluškujem organizam. Vežbam redovno koliko mogu, uvek nađem način da ostanem u kondiciji. Ako sam u hotelu ili na terenu gde nema teretana, mozeš i u sobi da uradiš vežbe koje će ti održavati formu. Nije tu u pitanju samo fizička forma, već duhovna i mentalna disciplina.

Iako radi na nekoliko projekata istovremeno, to ga ne sprečava i da se provodi.

- Ne praktikujem to da nazivam izlascima jer živim slobodno, pa i u dva popodne mogu da izađem, takvo mi je zanimanje. Dešavalo se da izlazim i kada ujutru snimam i to je bila greška. Događalo se da odlazim na snimanje iz kafane, doduše, uvek je to bilo slavlje sa povodom koje nije moglo da se propusti. Recimo, kada neko iz ekipe dobije dete. Ipak, gledao sam da u takvim situacijama budem siguran da tog sledećeg dana imam scene koje mogu da podnesem - objašnjava Radonjić, koji u svom stanu nema televizor, što nije tipično za pripadnike mlađe generacije.

- Ja zapravo vršim selekciju informacija koje primam. Ne živim van 21. veka jer imam pametni telefon i imam aplikacije novina koje želim da čitam. S druge strane, sve mogu da nađem na internetu i na kompjuteru da gledam emisije koje me zanimaju. To što nemam televizor ne mislim da je defekt - smatra glumac, kojeg uskoro očekuje i premijera filma “Hotel Beograd”.

Iako je aktivan na društvenim mrežama i u javnom životu, devojku krije kao zmija noge. Tako je bilo i na događaju na kojem smo ga sreli.

- Danas nije mogla da dođe. Ne krijem je, ali generalno nemamo želju da se eksponiramo - tajanstven je glumac koji identitet drage ne želi da otkrije.

