1917 NAJBOLJI FILM, FINIKS NAJBOLJI GLUMAC! Dodeljene BAFTA nagrade, sve ostalo u senci Džokerovog govora (FOTO)

Film "1917" Sema Mendeza osvojio je u nedelju uveče u Londonu nagradu za najbolji film Britanske akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA).

Ta ratna drama pobedila je u sedam od devet kategorija u kojima je bila nominovana.

Nagrada za najboljeg režisera takođe je pripala Mendezu. Pobedničko ostvarenje koje je Mendez zasnovao na iskustvima svog dede iz Prvog svetskog rata pobedilo je favorizovane filmove "Joker" (Džoker) Toda Filipsa, "The Irishman" (Irac) Martina Skorsezea i "Once upon a time... in Hollywood" (Bilo jednom u Holivudu) Kventina Tarantina.

Za najboljeg glumca proglašen je američki glumac Hoakin Finiks za ulogu u filmu "Joker" , dok je američka glumica Rene Zelveger dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, u filmu "Judy" (Džudi), biografskoj drami o pevačici i glumici Džudi Garlend.

Nagradu za zvezdu u usponu, čijeg dobitnika bira publika, dobio je britanski glumac Majkl Vord. Senku na večerašnju ceremoniju bacile su kritike da među nominovanim kandidatima nije bilo dovoljno raznolikosti.

U kategoriji najbolji režiser nijedna žena nije nominovana sedmu godinu uzastopno, dok je svih 20 kandidata u kategorijama najbolja glavna i sporedna uloga bilo bele rase.

Nagrađeni Hoakin Finiks kritikovao je nedostatak raznolikosti u pobedničkom govoru, rekavši da je ovogodišnje izdanje nagrada BAFTA poslalo "veoma jasnu poruku ljudima koji nisu belci da nisu dobrodošli".

Nagrade BAFTA, kao i nagrade Američkog udruženja producenata (Producers Guild of America - PGA), Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America - DGA) i Zlatni globus, često su pouzdani pokazatelji ko bi mogao da osvoji prestižnog Oskara, čija je dodela ove godine 9. februara u Los Anđelesu.

Filmovi koju su bili favoriti za nagradu BAFTA dobili su najveći broj nominacija i za Oskara. BAFTA je osnovana 1947. godine kao Britanska filmska akademija. Njeni osnivači bili su brojni slavni filmski umetnici, uključujući Dejvida Lina, Kerola Rida, Aleksandra Kordu i Lorensa Olivijea.

Cilj organizacije bio je jačanje filmske industrije koja je oslabila posle Drugog svetskog rata. Akademija se 1958. godine spojila s organizacijom televizijskih reditelja i producenata (The Guild of Television Producers and Directors) da bi 1976. konačno postala BAFTA, Britanska akademija za filmsku i televizijsku umetnost. Sama nagrada ima oblik bronzane maske po uzoru na pozorište.

