IGOR ĐORĐEVIĆ NOVI KALIGULA: Bez pozorišta nema nam spasa!

Do koske: Upotrebio sam sve snage i uspeo da izvučem i ono što nemam u svom biću. Kami nam je poručio pre 70 godina ono što danas važi. Napravili smo predstavu kojoj ne manjka hrabrosti, kaže glumac

Narodno pozorište kao prvu premijeru u 2020. godini izvešće sutra komad „Kaligula“, koji po delu nobelovca Albera Kamija režira Snežana Trišić.

Prvaka Drame nacionalnog teatra Igora Đorđevića gledaćemo u ulozi Gaja Julija Cezara Germanika, odnosno trećeg rimskog cara Kaligulu, koji je ostao upamćen po brojnim skandalima. Igor tumači ovo rolu nakon velikog Predraga Mikija Manojlovića.

Orgije u Rimu... Vladavina puna skandala foto: Željko Jovanović

Gost Bojan Žirović

- Ne sviđa mi se što mi svi stavljaju orden pre premijere. Mislim da je Kaligula veliki zadatak, a nikad nisam mislio da imam to u sebi, što on poseduje. Rediteljka je poverovala da mogu da iznesem tu kompleksnu stvar na sceni i ostaje mi samo da to poverenje opravdam - kaže Đorđević i dodaje:

- Upotrebio sam sve snage i uspeo da izvučen i ono što nemam u svom biću. Kami nam je poručio pre 70 godina i ono što danas važi. Napravili smo predstavu kojoj ne manjka hrabrosti. Dođite otvorenog srca. Bez pozorišta nam nema ni spasa.

On je posebno zahvalio Petru Božoviću. - Kada se istinski doajen našeg glumišta nađe u tako maloj ulozi, onda je jasno da pripremamo značajnu predstavu.

U glumačkoj ekipi su i Sena Đorović, Miloš Đorđević, Bojan Žirović, Nemanja Stamatović, Dimitrije Ilić, Vladan Gajović, Zoran Ćosić, Bojan Krivokapić i Sanja Marković. Za adaptaciju i dramaturški rad bio je zadužen Milan Marković Matis.

foto: Željko Jovanović

Upravnica Ivana Vujić opisala je Kaligulu kao diktatora, a rediteljka Snežana Trišić kazala je da već duže vreme želi da radi fantastično delo Albera Kamija.

- Konačno je sazrelo vreme i poklopile su se odlične okolnosti da se ta predstava sa Igorom Đorđevićem u glavnoj ulozi dogodi. Nismo imali potrebe da to delo osavremenjujemo na sceni jer se na izuzetan način bavi savremenim čovekom. Postavlja večna pitanja koja se odnose na motive življenja svakog od nas. Jedno od najvažnijih pitanja u predstavi je zašto zapravo izdržavamo ovakve živote - kazala je Trišićeva.

Učili su i balet... Scena iz Kaligule foto: Željko Jovanović

Pozicija čoveka

Za nju nema dileme da se filozofska dimenzija komada prepliće s najdubljim i najintimnijim porivima čovekove duše.

- Ta poetična destrukcija Kaligule, pre svega i apsurdni ponor čovekove pozicije, pred nas su stavili ogroman zadatak da iznađemo adekvatna sredstva da to izrazimo na sceni - poručila je rediteljka.

Ponovo u svojoj kući PETAR BOŽOVIĆ: NEMA MALIH ULOGA foto: Nemanja Nikolić Petar Božović tumači lik Mereja i u šali kaže da ako publika trepne, neće ga videti na sceni. - Ne postoje male uloge, već glumci koji ne umeju da ih odigraju. Velika je ovo predstava da bih pitao kakva mi je uloga, a i dobro me paze u Narodnom pozorištu, pa mi je plan da igram sve što mi ponude - kaže Petar.

