MILOŠ BIKOVIĆ OTVORIO DUŠU O BIČEVANJU: Glumac od šoka uspeo da izgovori 2 REČI! Rekao mi je da STANEM MIRNO i gledam!

Miloš Biković radno je počeo 2020. godinu. Nakon premijere ruskog filma, Miloš je zaigrao u seriji "Južni vetar", a film "Sluga" u kojem igra bogatog, nadobudnog i razmaženog momka koji doživljava preobražaj bez interneta.

U mnogim scenama jaše konje, a u nekoliko navrata ga čak bičuju.

"Jako je zanimljiva jedna situacija sa bičevanjem. Taj čovek koji bičuje je došao, a ja sam bio malo zabrinut kako će to izgledati. Bič je dugačak četiri metra i kad zamahne, to pukne, neverovatno. Međutim, on je toliko spretan sa bičem. Rekao mi je da stavim slamku u usta i stanem mirno. Rekoh mu šokirano: “Nećeš valjda.” Rekao mi je to uradim i gledam. Stavio sam slamku i on se udaljio, odmerio i tačno ispod nosa udario i skinuo slamku iz mojih usta, a da me nije ni dotakao. I onda sam mu bukvalno rekao da može da radi šta god. Što se jahanja tiče, imao sam časove jahanja, vidi se u kadru da sam morao ja to da radim, a ne dubler. Bila je samo jedna scena, koju nisam ja radio, trebalo je nešto s konjem uraditi, a konj nije hteo to da uradi na moju naredbu", ispričao je Miloš.

