UVEK SAM BEŽAO OD POZNATIH DEVOJAKA! A evo i zašto: Luka Raco nikad iskreniji!

Glumac Luka Raco važi za jednog od najpoželjnjih, a mnoge je zanimalo da li mu je za oko zapala neka devojka iz javnog posla.

"Do sada nijedna. Nikada nisam bio sa devojkom iz javnog posla. Uvek sam malo bežao od toga. Mislim da je to prevelik sudar svetova. Možda grešim. Možda će me moje emocije ispraviti u narednih nekoliko godina. Ali je zasad tako", iskren je bio Luka, a na pitanje koja mu se dopada kako izgleda kaže:

"Sve koleginice s kojima sam radio do sada su bile lepe i vrlo atraktivne devojke. Nema nijedna koju bih posebno izdvojio."

Serija "Igra sudbine" bavi se temom zamene beba u porodilištu, a jednu od glavnih uloga tumači Luka - arogantnog i razmaženog Aleksu Kanačkog, koji je odrastao u bogataškoj porodici i celog života je dobijao sve što je poželeo. Kako svaki glumac u liku koji igra traži neku sličnost sa sobom, te evo šta kaže da povezuje Luku i Aleksu.

"Pošto sam ja često čuo za sebe od ljudi koji me ne poznaju zbog društvenih mreža, a imaju predrasude, da sam jedan arogantni, umišljeni momak, pa je meni bilo simpatično da im dočaram kako će to da bude na TV-u, da im ja stvarno odglumim takvog lika. Tako se igram sa tim i tako to prenosim", ispričao je Luka, koji prvi put igra negativnog lika u nekoj televizijskoj seriji.

Do sada je, kaže, igrao samo dobrice, te se u suštini i ne boji da će ga zbog Kanačkog "kupati negativnim komentarima".

"To sam čuo da se dešavalo mojim kolegama koji su igrali negativce, a ja se nisam susretao sa time. Do sada sam igrao dobrice. Biće interesantno ako bude tako. Međutim, zanimljiv je put Alekse Kanačkog, pa tako ko bude pratio će se prepoznati i poistovetiti sa Aleksom i sa njim će shvatiti prave životne vrednosti", rekao je Luka, koji smatra da je konačno odrastao kada su uloge u pitanju.

"Poslednjih sedam godine sam igrao srednjoškolca, momka mojih godina. Interesantno je da igram nekog ko je potpuno drugačiji od mene privatno. To je bekstvo iz zone komfora i imam priliku da se igram i da tog lika predstavim onako kako ga ja doživljavam - da su ti arogantni, umišljeni i mladi momci koji su okoreli biznismeni i teški materijalisti."

Raco je veoma aktivan na društvenim mrežama, pa je na pitanje koliko mu se puta desilo da pomisli da ugasi društvene mreže, rekao:

"Nikada nisam dobijao neke negativne komentare. Ima ih, ali ne u nekoj drastičnoj meri da bi mi smetalo. Ne obazirem se na te komentare. Pre bih ugasio zbog momenta da su društvene mreže kao lična karta. Vrši pritisak na omladinu da sve mora da bude perfektno da bi te neko prihvatio u društvu. Primetio sam koliko su deca postala opterećena društvenim mrežama i da ih to odvlači od realnog života."

U svakom poslu postoji konkurencija, pa tako i kada je gluma u pitanju. Na pitanje koga od mlađe generacije smatra konkurencijom i da li je to možda Slaven Došlo, sa kojim ga često porede, rekao je:

"Kada nas porede u medijima često zaličimo, a u nekoliko navrata pomešaju nas dvojico. Baš smo komentarisali da li toliko ličimo da ljudi ne mogu da pohvataju ko je ko ili se neko šali sa nama. Ali mi je to bilo simpatično. Evo, sada radim ovu seriju gde je mlada glumačka postava i niko nikoga ne gleda kao konkurenciju. Iskreno nikog ne doživljavam kao konkurenciju i drago mi je kada odem na kasting i vidim što više mladih kolega. To znači da je veća šansa da što više nas dobije ulogu."

