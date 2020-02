PAMELA ANDERSON DOBILA SVE ŠTO ŽENE ŽELE OD MUŽA! Razvela se jer joj je to SMETALO, nikako neće PODRŠKU SUPRUGA!

Pamela Anderson razvela se od producenta Džona Pitersa nakon samo 12 dana braka, pa su svi jedva čekali da saznaju šta je tačno bio razlog za brzo venčanje i još brži kraj ljubavi.

Pamela je obnovila romansu sa rediteljem koju su započeli pre 30 godina, pa su se venčali u Malibuu ubrzo nakon što su ponovo podgrejali strasti.

"Pamela ima veliko srce i voli jako i brzo. Vratila se sa putovanja i Džon joj je rekao: "Volim te, hajde da se venčamo." Ona je rekla "dobro". Ali, odmah je uvidela da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena izvan javnog sveta, pošto se fokusirala na humanitarni rad. Pamela je osećala da Džona frustira to što je ona želela da zadrži svoju finansijsku nezavisnost. Počeo je da joj se meša u karijeru, odnosno, želeo je da joj sredi ulogu u filmu na kojem je radio, a ona to nije htela", rekao je izvor za strane medije.

