92. DODELA OSKARA: Nagrada za najbolji film PRVI PUT ostvarenju koje nije na engleskom, evo ko su ostali dobitnici

Najglamuroznije i najprestižnije nagrade Oskar dodeljene su po 92. put, a apsolutni pobednik bio je film "Parazit" Bong Džun Hoa koji je osvojio četiri zlatne statue - za najbolji film, scenario, režiju i najbolje internacionalno ostvarenje.

Dobijanjem Oskara "Parazit" je postao prvi film van engleskog govornog područja koji je osvojio ovu prestižnu nagradu, a ujedno i prvo ostvarenje iz Južne Koreje koje je nominovano ikad.

Reditelj Džun Ho potpuno iznenađen primajući Oskara za najbolju režiju u konkurenciji sa Martinom Skorsezeom (Irac), Semom Mendezom (1917), Todom Filipsom (Džoker), Kventinom Tarantinom (Bilo jednom u Holivudu), kazao je da nije nikada mogao da zamisli ni da će njegov film biti u konkurenciji sa najvećim režiserima svih vremena, a kamoli da ponese pobedu.

"Kada sam tek učio o filmovima jedna rečenica mi se urezala u srce 'Kada je najličnije, tada je najkreativnije', to je kazao Skorseze", kazao je reditelj.

Da statua za najbolji film ide u ruke Koreancima otkrila je legenda Holivuda Džejn Fonda koja je ovom prilikom kazala da se nada da publika oseća da filmovi i dalje mogu da promene živote, a da su svi nominovani ("Ford v Ferrari", "1917", "The Irishman", "Joker", "Jojo Rabbit", "Little Women", "Marriage Story", "Once upon a time...in Hollywood", "Parasite") upravo takvi.

Nagrada za najboljeg glumca, kako se i predviđalo, otišla je u ruke maestarlnom Hoakinu Finiksu za ulogu u filmu "Džoker", a nominovani su bili Antonio Banderas ("Pain and glory"), Leonardo di Kaprio ("Once upon a time...in Hollywood"), Adam Driver ("Marriage story"), Džonatan Prajs ("The two popes").

Finiks je svojih nekoliko minuta govora iskoristio da ukaže na sve veću potrebnu podizanja svesti o ugruženosti životinja i prirode.

"Ne osećam se se ništa bolji od kolega u ovoj prostoriji. Svi delimo ljubav prema filmu, ali i imamo glas koji se čuje i mogućnost da progovorimo o važnim problemima", kazao je Oskarovac i zaključio citirajući svog pokojnog brata Rivera Finiksa: "Tražite spas pomoću ljubavi i naći ćete mir." Finiks je drugi glumac u istoriji dodele Oskara koji je pored Hita Ledžera nagrađen za ulogu Džokera.

Glumica Rene Zelveger osvojila je po drugi put zlatnu statuu za najbolju glumicu za ulogu u filmu "Džudi", rekavši da svi imaju svoje heroje koji ih ujedinjuju, "koji inspirišu da izvučemo najbolje iz sebe". Ona je svog Oskara posvetila glumici Džudi Garland koju i tumači u filmu.

Nominovane su bile Sintija Erivo ("Harriet"), Skarlet Johanson ("Marriage story"), Soariz Ronan ("Little women"), Šarliz Teron ("Bombshell").

Oskar za najbolju žensku sporednu ulogu pripao je Lora Dern za film "Marriage story", a nominovane su bile Keti Bejts ("Rićard Jewell"), Lora Dern ("Marriage story"), Skarlet Johanson ("JoJo Rabbit"), Florenc Pag ("Little women"), Margot Robi ("Bombshel").

Kako je i očekivano Bredu Pitu je napokon pripao Oskar za glumu - za sporednu mušku ulogu u filmu "Bilo jednom u Holivudu".

Glumac se ovom prilikom emotivno zahvalio reditelju, ali i dugogodišnjem prijatelju Leonardu Dikapriju.

"Tarantino, ti si jedinstven i neponovljiv. Filmski svet bi bio gore mesto da nema tebe, a Leo, ti si moj prijatelj i zauvek ću biti uz tebe", kazao je Pit koji je nominovan zajedno sa Tomom Henksom ("A beautifuly day in the neighborhood"), Entoni Hopkinsom ("The two popes"), Al Pačino ("The Irishman"), Džo Peši ("The Irishman").

Između dodele nagrada izveden je progodan deo prisećanja na sve ličnosti iz sveta filma koje su nas napustile tokom prethodne godine.

Uz interpretaciju pesme "Yesterday" Bili Ajliš, Akademija se oprostila od Kobija Brajanta, dobitnika Oskara za kratkometražni animirani film, kao i od legende Holivuda Kirka Daglasa, te Alvina Sardženta, Denija Ajela, Doris Dej i mnogih drugih.

Oskara za najbolju muziku (originalni skor) dobila Hildur Gudnadotir za film "Džoker", dok je nagrada za najbolju pesmu otišla u ruke Eltonu Džonu za numeru (I'm Gonna) Love Me Again iz filma "Rocketman".

Film "1917" dobio je Oskara za specijalne efekte, u konkurenciji sa "Star Wars: Rise of Skywalker", "The Lion king", "The Irishman"...

Ovom filmu Sema Mendeza pripale su i zlatne statuete za najbolju fotografiju i miksovanje zvuka, što nije ni približno očekivanjima koja su bila pre dodele.

Nagrada za šminku dodeljena je filmu "Bombshell", dok je za montažu i editovanje zvuka pripala ostvarenju "Ford v Ferrari".

Film "Bilo jednom u Holivodu" osvojio je Oskara za najbolju scenografiju, među "The Irishman", "Jojo Rabbit", "1917" i "Parasite".

Za najbolji dokumentarni film proglašen je "Američka fabrika" Stivena Bonjara i Julije Rejčerd, dok je za najbolji adaptirani scenario statua zasluženo otišla u ruke Taiki Vaititiju za "JoJo Rabbit".

Oskara za kostim dobio je film "Little women" Grete Gervig, a za najbolji kratkometražni animirani film - Metju Čeri i Keren Rupert Toliver za "Hair Love".

Poput svog prethodnika i nastavak hit crtaća "TOY STORY " osvojio je priznanje za najbolji animirani film.

U muzičkom delu ceremonije na iznenađenje mnogih nastupio je Eminem izvevši uz pratnju gudačkog orkestra čuvenu, Oskarom nagrađenu, numeru "Lose yourself" iz filma "8 miles" i svojom izvedbom podigao na noge sve prisutne.

Potom je oskarovac Tom Henks najavio otvaranje muzeja filma "Academy Museum", u čijem stvaranju su učestvovale njegove kolege iz branše.

Otvaranje je najavljeno za decembar 2020. godine.

Zek Gostager ušao je istoriju kao prva osoba sa Daunovim sindromom koja je najavila pobednika neke kategorije na Oskara.

Kao i do sada i ovogodišnja ceremonija protekla je u ukazivanju na potrebu za tolerancijom, razumevanjem različitosti i rodne ravnopravnosti.

Svečanost je otvorila pevačica Džejn Mone, koja je tokom svog nastupa pozdravila i podržala sve žene koje su svojim radom doprinele filmskog industriji.

Potom su je na bini zamenili višestruki domaćini dodele Oskara i komičari Stiv Martin i Kris Rok, koji su iskoristili vreme da se našalile na račun Martina Skorsezea i Džefa Bezosa, ali i satirično kritikovali manjak žena i Afro-američkih glumaca među kandidatima za Oskara: "Tridesetih godina nismo imali nijednog crnog kandidata, a sada imamo jednog, veliki napredak!"

