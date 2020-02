RAD ŽENA NA OSKARIMA NIJE PREPOZNAT! Natali Portman rešila da neće da ĆUTI! Prošetala crvenim tepihom detalj koji ŠOKIRA

Natali Portman je na crvenom tepihu nosila plašt na kojem su bila izvezena imena rediteljki koje nepravedno nisu nominovane za Oskara.

"Želela sam da na suptilan način istaknem žene čiji neverovatan rad ove godine nije bio prepoznat", rekla je Natali.

Žene čija imena su se našla na savršenom modnom dodatku su Lulu Vang, koja je režirala "The Farewell"; Greta Gervig koja je režirala "Little Women"; Loren Skafarija koja je režirala "Hustlers"; Melina Matsukas koja je režirala "Queen & Slim"; Marijel Heler, koja je režirala "A Beautiful Day in the Neighborhood" ; Mati Diop, koja je režirala "Atlantic"; Alma Harel, koja je režirala "Honey Boy" i Selin Šama, koja je režirala "Portrait of a Lady on Fire".

