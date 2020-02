AL PAĆINO OTKRIO KAKO DA ODGOVORITE NA IZDAJU! Najviše boli kad bliski ljudi OKRENU LEĐA i evo šta tada treba da uradite

Al Paćino važi za mudrog čoveka i njegove izjave se često citiraju, a posebno je mudro ono što je imao da kaže o izdaji ljudi koji su nam bili bliski.

"Izdaja je sastavni deo života. Roditelji napušraju svoju decu, oni koji su se kleli na večnu ljubav preko noći postanu ravnodušni, muž ostavi ženu, sve ove situacije su deo životnog puta", rekao je Al Paćino.

Ljudi često sebe krive za sve što se dešava i nisu spremni da primete da je za odnos potrebno bar dvoje ljudi koji moraju zajedno da ga neguju.

"Kada nas neko povredi važno je zapamtiti: To se nije dogodilo zato što smo mi krivi ili smo učinili nešto pogrešno. Kad pada kiša ne krivimo sebe, zatvorimo prozore i čekamo da loše vreme prođe", zaključio je glumac i dodao:

"Ne trošim vreme na ljude koji su me povredili. Ne okrećem se za njima i ne razmišljam preterano o tim situacijama. Nemam vremena da mrzim one koji mene mrze, previše sam zauzet onima koji me vole."

