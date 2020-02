GLUMAC JE ZBOG MALOLETNICE IZGUBIO PORODICU I PRIJATELJE! A onda su zbog gnusne laži završili u PAKLU: Sad me je SRAMOTA

Dag Hatčison i 34 godine mlađa Kortni Stoden početkom ove godine stavili su tačku na turbulentnu ljubavnu priču, zbog koje je zvezda "Zelene milje" izgubio porodicu i prijatelje.

Naime, ona mu je sa svega 16 izgovorila sudbonosno "da", što mnogi iz njegovog okruženja uopšte nisu mogli da razumeju. U jednom intervjuu otkrio je da je čak završio i na "holivudskoj crnoj listi" zbog ove ljubavi, zbog koje sada planira i da izda memoare u kojima navodno detaljno želi da opiše sve šta se dogodilo. Iako je znao da će i te kako privući pažnju na sebe, nije mu bilo ni na kraj pameti da će njegova karijera toliko da pati.

Najgore je nastupilo onda kada je par, navodno na njenu ideju, plasirao priču o drugom stanju, a onda i pobačaju, kako bi zaradio i eventualno uspeo u rijaliti vodama.

"Ona je imala 16, a ja 50. Znao sam da će to privući pažnju, ali nisam shvatao kakav će to tačno uticaj zaista imati. Nisam shvatao da će me nakon toga menadžer i agent ostaviti. Bio sam na 'crnoj listi' kasting reditelja", počeo je da objašnjava on, koji uopšte ne žali zbog svog poteza.

"Izgubio sam porodicu i prijatelje. Odjednom sam bio na Titaniku i svi su bežali, osim mene i Kortni", rekao je on, koji je u maju 2016. rešio da sa svojom velikom ljubavi osnuje i porodicu.

Međutim, na šok mnogih, Dag je u knjizi napisao da su lažirali njenu trudnoću da bi zaradili novac.

"Nisam ponosan da to priznam, ali opet ova knjiga govori o istini... Ne opravdavam to. Zapravo me je sramota što smo to uradili. Mislim da je na neki način bilo veoma nemoralno... Nije pošteno prema ljudima koji su iskreno patili zbog pobačaja. Ali u tom trenutku bili smo potpuno slomljeni i bez novca", rekao je on, dodajući da je sve bila njena ideja.

"Želela je da ubedi javnost da je trudna, da bismo bili plaćeni za intervjue i možda rijaliti šoi... Sve je bilo za puko preživljavanje. Sve je to bio način da se plate računi. Očaj! Nismo razmišljali o posledicama, budućnosti", objašnjavao je glumac.

Razvod su obelodanili proteklog meseca, posle dve godine razdvojenosti. Kako je njoj to bio prvi razvod, imala je problema sa popunjavanjem papira.

"Čitav proces mi je slomio srce. I njegovo. Imamo još puno ljubavi jedno za drugo", ispričala je ona, koja se po završetku čitave procedure pohvalila razvodom putem društvenih mreža.

"Službeno sam razvedena danas", poručila je u januaru.

foto: Profimedia

Kurir.rs/DailyMail/Foto: Profimedia

Kurir