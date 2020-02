POSLE 7 GODINA VRAĆAJU SE NACIONALNE PENZIJE: Nagrade za doprinos kulturi samo za 20 umetnika!

Vlada Republike Srbije usvojila je prošle nedelje Uredbu o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, u javnosti poznatim kao nacionalna penzija.

Nakon sedam godina pauze, od 2020. glumci, slikari, vajari, pisci, bibliotekari na redovnu penziju moći će da dobiju još 50.000 dinara.

- Ovim podzakonskim aktom uređuju se bliži uslovi i način dodele priznanja zaslužnim umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi, za vrhunski doprinos umetničkom stvaralaštvu i kulturnom životu Srbije. Na ovakav način stekli su se uslovi da bude raspisan konkurs za dodelu ovog prestižnog priznanja - navodi se na sajtu Ministarstva kulture.

O budućim dobitnicima odlučivaće sedmočlana komisija sastavljena od uglednih i afirmisanih umetnika i stručnjaka u kulturi, od kojih je jedan predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ranije je bila praksa da se nagradi čak 50 ljudi, ali je ova kvota smanjena. - Tokom jedne godine priznanje će moći da dobije najviše do 20 umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi. Još jednu novinu predstavlja i to da će predlagači moći da budu isključivo reprezentativna udruženja u kulturi, a nacionalni savet nacionalne manjine imaće pravo da predloži jednog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, koji je pripadnik nacionalne manjine - stoji u saopštenju.

foto: Dragana Udovičić

Predsednik Udruženja dramskih umetnika i proslavljeni glumac Vojislav Brajović naglašava da za izuzetan doprinos kulturi treba da budu nagrađeni i mladi kreativni ljudi koji unapređuju ovo društvo. - To ne treba da bude socijalna pomoć, već priznanje za vrhunski doprinos kulturi i razvoju društva. Ukidanje ovog priznanja bila je loša odluka, jer je to značilo da nema vrhunskih dometa u kulturi, što nije tačno - kaže Brajović.

On smatra lošim jedino što će moći da se nagradi samo 20 umetnika. - Pravo pitanje je kako da se nagrade pravi ljudi. Svako limitiranje je loše, jer broj ne treba da bude kriterijum, već samo zasluge. To je isto kao da se propiše da se nagrade samo četiri osvajača medalja na Olimpijadi, a na kraju ih bude 12. Ne mora niko da je dobije ako nije zaslužio. Nisu samo glumci radnici u kulturi, već je to šire. Umetnost je pre svega, ali i ljudi koji rade u arhivama, bibliotekama, muzejima - zaključuje Brajović.

Najpoznatiji nacionalni penzioneri Lepa Lukić, Merima Njegomir, Miroslav Ilić, Svetlana Bojković tako će uskoro dobiti društvo. Da li će novo rešenje izazvati manje bure u javnosti, ostaje nam da vidimo nakon što bude završen konkurs i izbor.

Kurir / Ljubomir Radanov

Foto: Damir Dervišagić

Kurir