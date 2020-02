MRMLJALA JE IMENA DOK JE SEKLA RIBU?! I najbližima nanela bol VEŠTIČARENJEM: Nepoznati detalji iz života slavne glumice!

Ćerka Bet Dejvis, Barbara Hajman, 28 godina nakon smrti majke progovorila je o navodnom glumičinom veštičarenju, kojim je unesrećila čak i svoje najbliže. Iako je njena lična asistenskinja Ketrin svojevremeno objavila knjigu "Miss D and Me: Life with the Invincible Bette Davis" i veoma pozitivno govorila o njoj, ovi manje pozitivni navodi daleko su se čuli.

Inače, filmski kritičar E. A. Robertson napisao je još 1935. da bi "Bet Dejvis verovatno bila spaljena kao veštica da je živela pre 200 ili 300 godina, jer odaje utisak da se u njoj skriva neobična snaga", te se stekao utisak da nisu u pitanju bila samo prazna nagađanja.

Bet je tu "etiketu", inače, i te kako prihvatila, pa je često naglašavala kako je rođena u blizini Sejlema, i da joj je predak bila Meri Bredburi, koja je na tom suđenju osuđena za veštičarenje.

"U trenutku kad sam se rodila, grom je udario u drvo ispred kuće", umela je da kaže ona.

"Godinama se to događalo. Majka je bila uključena u okultne radnje. Njena majka rekla je da je bila zla od prvog dana. Volela je sve što je zlo i mrzela sve dobro, nežno i lepo. Uništila je mnoge živote i mnogima je nanela bol. Sve to zvuči smešno dok ne pogledate iz hrišćanske perspektive", rekla je svojevremeno glumičina ćerka Barbara, kojoj poznata majka nije ostavila ništa jer je 1985. napisala biografiju u kojoj ju je opisala kao hladnu i užasnu, kojoj su karijera i alkohol bili važniji od dece.

Sada toj priči dodaje još jedan detalj – da se Bet Dejvis bavila crnom magijom. Barbara je sa suprugom, inače, posvetila svoj život širenju hrišćanstva. Tek tad je i shvatila šta se događa.

"Imala je belu kantu u koju je ubacivala komade odeće ljudi koji su je prevarili ili joj nešto učinili nažao. Prvo je mrmljala nešto, a onda je palila tu odeću dok se smejala glasno. Uvek je kupovala celu, neočišćenu ribu, a dok je nožem parala utrobu mrmljala je imena ljudi kojima bi želela da učini isto", rekla je Barbara, kojoj je majka dala nadimak B.D.

Takođe, ona kaže kako njena majka nikako nije mogla da se pomiri s tim što se ona udala kad je imala 16 i prvo dete rodila s 22 godine. "B.D" misli da je zato Bet proklela celu njenu porodicu, pa tako nju i krivi što je njen najstariji sin imao bipolarni poremećaj i što je i ona obolela od raka.

U svojim memoarima Barbara je svojevremeno pisala o tome kako ju je majka stalno ispitivala o s*ksu, o neprimerenim detaljima, kao i da je bila pijana svaki dan, a znala je i da je "kažnjava" tako što bi iscenirala samoubistvo.

Kako bi joj se osvetila za nesrećno detinjstvo, Barbara je napisala memoare i to baš u vreme kad je Bet bila najslabija – pošto je bila na mastektomiji zbog raka dojke, pretrpela moždani udar i slomila kuk. Nekoliko dana pre nego što je knjiga objavljena, Barbara i njen suprug posetili su je u bolnici. S Biblijom u ruci, rekla joj je da se pokaje za svoje grehe – razvode, alkohol i cigarete – i da se odrekne satane.

"Bet je poludela. Ta joj je knjiga slomila srce. Govorila je da B.D. nema ni trunke odanosti prema njoj pošto joj je pružila privilegovani život. Zato je nije uključila u testament", napisala je sada u svojoj knjizi Sermakova.

Barbara kaže da to nije razlog zbog čega sada ponovo negativno govori o svojoj majci.

"Ketrin je bila potpuno nemoćna pred mojom majkom. Ona ju je izmanipulisala. Kao i većinu ljudi", zaključila je ona.

