BAKA PRASE IDE NA OPERACIJU I PRESTAJE SA JUTJUBOM: Obožavaocima je poručio OVO i nada se da će mu ispuniti ŽELJU

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase zabrinuo je svoje fanove jer im je putem Instagrama javio da će na neko vreme morati da se povuče sa Jutjuba. Jutjubera čeka operacija, a nakon nje i period oporavka, pa neće moći da se posveti snimanju klipova.

"Jedino što od vas tražim u narednom periodu je ono što ste mi uvek pružali, a to su razumevanje i podrška. Zbog svog zdravstvenog stanja još nisam u stanju da snimam lepo jer ne smem da se forsiram", naveo je Bogdan i dodao:

"Odlučio sam da operišem krajnike sledeće nedelje i to će me oterati u krevet na dve nedelje. Tako da sam odlučio da napravim pauzu od Jutjuba. Biću prisutan na Instagramu, ali na Jutjubu me neće biti naredne tri do četiri nedelje", obavestio je pratioce Baka Prase.

