LUKA RACO OTKRIO ŠTA JE POTREBNO DA BI SE OŽENIO! Glumac rečima o RODITELJIMA iznenadio sve!

Mladi glumac Luka Raco izneo je stavove o ljubavi i braku, pa istakao šta ga koči u vezama kada se radi o njegovom poslu.

"Kletva javnog posla je to što nikada ne znamo kome smo interesantni zbog nas samih ili zbog iluzije o javnom poslu. Mislim da do sada nisam imao lošeg iskustva sa tim. Možda grešim. Devojke koje su bile sa mnom, barem ove duže veze, nije ih doticalo što se bavim javnim poslom. Možda im je to bilo interesantno na jedan način. I meni bi bilo da je devojka iz javnog posla, ali to ne bi bio prioritet", priznaje Luka.

Glumac priznaje da njegova porodica ima očekivanja i nadanja što se tiče skorog osnivanja porodice.

foto: Printskrin

"Zezam se sa mojim roditeljima, jer su išla pitanja kada završiš osnovnu koju ćeš srednju, pa fakultet. Pa kada to završiš kada ćeš master. I onda sam pričao sa tatom, po završetku mastera, pošto mu je to bilo krucijalno, šta ćeš da me pitaš sledeće. Počeo je sa brakom, decom. Ne bežim od toga. Voleo bih da mi se to desi, ali mi je najbitnije naći osobu za to. A to je najteže", rekao je Luka i dodao:

"Moji roditelji imaju po 60 godina, dugo su u braku, i dalje se švrćkaju po gradu i svako veče se drže za ruke i provode vreme zajedno. To bih i ja jednog dana voleo da postignem. Takođe gledam brakove mlađih ljudi i vidim da drugačije funkcionišu i u nekim momentima mi deluje kao da su isforsirani. Tipa, greškom je neko zatrudneo i onda se automatski stupa u brak. Bitno je da ti želiš sa tom osobom, da to nije pritisak, društva, roditelja ili situacije. Ne bih stupio u brak zbog pritiska okoline ili zato što mi je neko rekao imaš 30 godina i vreme ti je da se ženiš".

Kurir.rs/Blic/Foto: Ana Paunković

Kurir