NJIHOVE LJUBAVI SU NAJJAČE, A OVE PESME SU BIRALI ZA 1. PLES! Prošli sito i rešeto, a ovi stihovi su im AMAJLIJA!

Parovi se na venčanju odlučuju za posebne pesme koje će pratiti njihov prvi ples i tako im ostati deo najromantičnije uspomene koju će pamtiti ceo život.

Poznate ličnosti koje stupaju u brak, posebno vode računa o tome kako će izgledati njihov prvi ples jer su tada pod lupom celog sveta i sva pažnja je usmerena baš u njih.

Džordž i Amal Kluni važe za jedan od najskladnijih parova u Holivudu, a njihovu ljubav mnogi vide kao idealnu. Možda je srećna amajlija za skladan odnos bila upravo pesma "Why Shouldn't I?" od Kola Potera uz koju su prvi put zaplesali kao venčani.

Džastin Biber i Hejli Biber su prošli pravi pakao posle izlaska novog albuma Selene Gomez u kojem su neke pesme posvećene njenoj ljubavi prema Biberu, koji ju je povredio nakon raskida. Svi su se pitali šta će se posle toga desiti sa ljubavlju Hejli i Džastina i hoće li tek sklopljen brak da se raspadne. To se nije desilo, a Hejli je sa suprugom prvi put zaplesala uz "It's Your Love" u izvođenju Daniela Caesara.

Megan Markl i princ Hari su takođe prošli sito i rešeto zajedno, posebno nakon napuštanja dužnosti koje su imali kao deo britanske kraljevske porodice. Njihov prvi ples se desio uz hit za sva vremena "I Wanna Dance With Somebody" koji peva Vitni Hjuston.

Kurir.rs/Foto: Profimedia, EPA

Kurir