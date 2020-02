HARI PROGOVORIO O VEZI SA 14 GODINA STARIJOM VODITELJKOM! Našli je mrtvu na Dan zaljubljenih: A ovako joj je bilo S NJIM

Hari Stajls odao je počast bivšoj devojci Karolin Flek na 40. dodeli muzičkih nagrada "Brit Awards", a taj trenutak mnoge je podsetio na njihovu zabranjenu ljubav, odnosno vezu koju čitava Britanija nije odobravala. Naime, Hari je imao svega 17 godina kada ju je zavoleo, dok je ona imala 31.

Muzičar je u njenu čast na reveru nosi crnu vrpcu, a njegov nastup bio je veoma emotivan.

"Znala sam da je zaljubljen u mene, bilo je očigledno. Pričao je to i po magazinima, rekao je svojim prijateljima... A to mi je laskalo. On je bio pomalo drzak muškarac, dečak sa očaravajućim osmehom koji je dobijao sve ono što je želeo. Svakako, nikad nisam imala osećaj da sam toliko starija od Harija", otkrila je ona u svojoj biografiji, gde je naglasila da se pored njega osećala kao osamnaestogodišnjakinja.

Britanija, pak, nije odobravala njihovu vezu, koja je svakako kratko trajala.

"Sve je počelo kad je Hari uslikan dok je jednog jutra izlazio iz moje kuće. Kad se to pojavilo, počeo je haos. Posle toga, bilo ko mogao je da kaže bilo šta. Na ulici su mi ljudi vikali da sam 'pedofil' i 'perverznjak'. Obožavateljka grupe 'One Direction' je imala vudu lutku s mojiim likom i zabadala je strelice u delove tela. Pomislili smo: 'S*anje, ovo je postalo baš mračno.' Tako da smo možda uradili i nešto pogešno, ko zna", zaključila je tada ona.

Kerolin je 14. februara pronađena mrtva u svom stanu u Londonu. Voditeljkina najbolja prijateljica, stilistkinja Lou Tisdejl, bila je kod Kerolin na Dan zaljubljenih kako bi je utešila nakon što je ova saznala da će morati na sud. Flek je navodno oduzela sebi život nekoliko minuta nakon što je Tisdejl otišla iz njenog doma, kako bi obavila kupovinu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Seventeen/Foto: Profimedia

Kurir