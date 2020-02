PRE NIJE IMALA NI CVONJKA! U braku je bila svega 15 MESECI: A sad je svi znaju kao MAJKU SULTANIJU! Grmi u 76!

Nebahat Čehre, koja se proslavila u ulozi majke sultanije u "Sulejmanu Veličanstvenom", nema koga ne oduševi svijim stasom kada se negde pojavi. U 76. izgleda bolje i od upola mlađih, a pored toga ovu glumicu, prema rečima stranih medija, krasi i snažan karakter, kao i vedar duh.

"Biti samostalna žena ima svojih prednosti, ali i mana. Moraš ponekad da se praviš da si snažna, onda kad si slomljena, ali u današnjem svetu da bi opstao - moraš da budeš jak. To sam osetila i sama kad sam izašla iz filmske industrije. To je bila moja želja, ali ljudi su zaboravili da sam postojala iako sam pre toga snimila brojne filmove", rekla je u jednom razgovoru ona.

Inače, Nebahat je počela da gradi karijeru 1960. godine, i to kao model. Pobedila je na izboru za Mis Turske i svoju zemlju je predstavljala na svetskom izboru u Londonu.

"Nikada od svoje porodice nisam tražila novac! Na izbor lepote su me poslali sa bukvalno jednom turskom lirom u džepu. Na granici su me zaustavili i nisu mi dali da idem u London jer sam premlada, pa sam pod garancijom premijera ipak otišla na takmičenje. Ušla sam u avion sa 50 centi, ali to je život na koji sam navikla", godinama kasnije otkrila je ona.

foto: Profimedia

Ova lepotica svojevremeno je bila u braku svega 15 meseci, sa 14 godina starijim Jilmazom Gunejom. Vezu su brzo započeli, a tek kasnije pokazalo se da Jilmaz ima drugu ženu koja čeka njegovo dete.

Uprkos tome, on i Nebahat ostali su zajedno, pa i ušli u veoma turbulentan brak, u kom je čak bio i nasilja. Prema pisanju stranih medija, međutim, bivši supružnici nakon razvoda nikada nisu govorili loše jedno o drugom.

Deset godina kasnije Nebahat je izgovorila sudbonosno "da" košarkašu Javuzu Demiru, sa kojim je u braku bila tri godine. Ostala je trudna, ali je pobacila kad je shvatila da će njen brak da doživi krah.

"Odrasla sam uz očuha, nisam imala pravog oca i zbog toga nisam htela da moje dete prolazi istu situaciju. Tada sam sebi obećala da ću, ako budem ikad imala brak za koji verujem da će opstati, imati i dete", objasnila je Nebahat.

Uprkos svemu, glumica je u jednom skorijem intervjuu rekla da nikada nije osećala da joj nedostaje ljubavi, te da uopšte nije usamljena.

"Već dugo nemam nikoga. Kada ne osećam emocionalnu povezanost, ne želim ni da idem na večeru sa tom osobom. Nisam čak ni sa muškim kolegama već godinama bila na večeri. Istina je da sa godinama postaje sve teže naći nekoga ko ima iste životne ciljeve kao i ja, ko me veseli i sa kim bih mogla da provedem ostatak života. Ali nisam usamljena. Kad upoznam nekoga ko će doneti uzbuđenje u moj život, znaću to i da prepoznam, ali ako se to i ne dogodi, neću žaliti", zaključila je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir