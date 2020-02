ANA MILENKOVIĆ ODGOVORILA NA PROZIVKE! Optužili je da je ukrala pesmu iz crtaća, a njoj je DRAGO zbog toga, EVO ZAŠTO!

Anu Milenković napali su preko Tvitera da "Tajna" koju će izvoditi na Beoviziji sadrži melodiju iz "X-Mena", međutim, pevačicu to nimalo nije obeshrabrilo. Šta više, njoj je drago što je to tako, jer smatra da je to znak da se pesma "zavrtela", te da se "za dobrim konjem diže prašina".

"Poslušala sam i pročitala komentar fanova i jako mi je drago da se bave analizom pesme, jer to znači da im je pesma zapala za uho, što bi se narodski reklo. Postoji toliko muzike koja u nekim segmentima zaliče na neke druge pesme, složićete se. Opet, kažem, onaj ko je primetio tu sličnost mora da je veliki fan kako 'X - Mena', tako i pesme 'Tajna", rekla je Ana ovim povodom.

