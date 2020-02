PREMINUO TVORAC DRAME O ĐEKNI: Umro pisac Miodrag Karadžić, po ovim delima ga svi PAMTE!

Miodrag Karadžić, autor čuvene televizijske drame "Đekna još nije umrla, a ka' će ne znamo" preminuo je danas u Novom Sadu.

Pisac je rođen 27. 1. 1950. na Cetinju. Nakon završene gimnazije diplomirao je na ekonomskom fakultetu u Subotici. Za književni rad dobio je sledeće nagrade; tri nagrade Radio Beograda za najbolju komediju: 1983. godine za tekst To kad uvati ne pušta, 1984. za komediju "Đekna još nije umrla a kaće ne znamo i 1985. za tekst "Mlada jes premlada još nije". 1984. godine dobija nagradu „Branislav Nušić“ (nagrada „Ben Akiba“) za najbolji dramski tekst za komediju Samo vi ajte, mi ćemo graktat i arlaukat (izvedena u Beogradskom dramskom pozorištu i na drugim pozornicama). Komedije su mu izvođenje u Zrenjaninu, Šapcu, Vrbasu i mnogim drugim mestima.

Za Televiziju Crne Gore napisao je sledeće komedije: Male nevolje velikih prijatelja, 1998; Prijemni ispit, 2001; Srećna mi nova godina, 2003. i Viljuška se drži u lijevu ruku. Za RTS napisao komediju Novogodišnje venčanje, 2002., a za TV Politiku komediju Spušti slušalicu. Monodrama Bizmismen u izvođenju Voja Krivokapića nalazila se na repertoaru pozorišta Duško Radović . Monodrama Prva bračna noć, u izvođenju Mime Karadžića, kao veoma uspešna pozorišna predstava snimljena je 1992. godine i emitovana na više televizija. City records je 2006. godine izdao CD monodrame koja je veoma uspešno komercijalizovana. Komedija To kad uvati ne pušta godinama je izvođena na repertoaru pozorišta Boško Buha. Za Nikšićko pozorište 2015. godine Karadžić je napisao komediju Jao moj Jagoše. Komedija Šta mu je ono na glavu snimljena je i emitovana 2016. na TVCG. Monodramu Zlatni lančić od bižuterije napisao je 2014. po narudžbini glumca Andrije Miloševića. Premijera je izvedena u Domu sindikata 2015. g. i do sada izvedena 180 puta. Karadžić je i autor mnogobrojnih celovečernjih novogodišnjih programa TVCG. Po njegovim tekstovima su režirali Živko Nikolić, Blagota Eraković, Zdravko Šotra, Branko Baletić, Draško Đurović, Goran Bulajić, Milan Karadžić. Scenario za film Gorčilo nastao je na osnovu pozorisne predstave Jesi li to došo da me vidiš koja je pisana po narudžbi Crnogorskog narodnog pozorišta. Scenario za film je napisan 2014. i iste godine je snimljen, a premijera je bila 2015. u Sava centru. Film je gledalo više od 250.000 ljudi, a gledanost mini-serije od 5 epizoda dostizala je 40%. Serija je emitovana na RTS-u. Autor je još dve TV serije: Đekna još nije umrla a kaće ne znamo 1988. g. (RTCG), i Volim i ja nerandže, no trpim, 1992., RTS... Nagrađen je i Ćopićevom nagradom, otkupnom nagradom Radoje Domanović za satiričnu priču Zašto volim svoju domovinu, i nagradom na festivalu JRT u Neumu za najbolji scenario za komediju To kad uvati ne pušta. Živeo je i radio u Novom Sadu.

