ŠOK! PEVAČICA ISPARILA SA SCENE 2011. GODINE! DAFI PREŽIVLJAVALA HOROR: Zarobili su me, pa SILOVALI I DROGIRALI! (FOTO)

Ejmi Dafi, dugo se nije pojavljivala u javnosti, svi su se pitali gde je nestala nakon što je objavila veiliki hit.

Pevačica koja se iz javnosti povukla 2011. godine je na društvene mreže obelodanila da je bila danima zatočena i da ju je nepoznata osoba drogirala i silovala.

"Nema jednostavnog načina da vam ovo kažem. Mnogi među vama se pitaju šta se sa mnom dogodilo, gde sam i zašto nestala. Puno sam puta razmišljala o tome kako da ovo napišem... i kako bih se nakon toga osećala. Nisam u potpunosti sigurna zbog čega mi se čini da je sada pravo vreme za to i da će me razgovor o tomu osloboditi. Sigurno se pitate zašto nisam odlučila da iskoristim svoj glas da bih izrazila svoju bol. Nisam želela da svetu pokažem tugu, ne znajući kako ću pevati slomljenog srca. No ono se postupno dosad zacelilo. Istina je...i molim vas, verujte da sam sada dobro i na sigurnom. Više su me dana silovali, drogirali i držali u zatočeništvu, ali preživela sam i trebalo mi je mnogo vremena za oporavak", napisala je pevačica.

