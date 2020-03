IMALA JE SAMO 14 KAD JE OSKAROVAC SILOVAO?! Pa pokušao da joj da 135.000 $ za to: Nije bio sam! Skidali su me kao LUTKU!

Bivši kanadski model Sera Džonston, koja sada ima 50, optužila je glumca i reditelja Timotija Hatona za silovanje. Ona je izjavila kako se zlostavljane odigralo kada je njoj bilo tek 14 godina, nakon što je sa još nekoliko prijatelja pozvana u njegovu hotelsku sobu u Vankuveru, gde je boravio dok je snimao "Ajsmena".

Dok ju je ljubio sve vreme je ponavljala kako to možda i nije tako dobra ideja, te kako njena majka ne bi bila zadovoljna da čuje šta se dešava, ali on se nije zaustavljao. Kako strani mediji navode, isto je bilo i dok ga je preklinjala da prestane, dok ju je Haton skidao i govorio joj kako će joj se to dopasti.

Pošto ga je videla u "Običnim ljudima" on joj je postao idol, i to je jedini razlog zašto je pristala da ode na žurku u tu sobu. Ali, dok su je on i njegov prijatelj "svlačili kao da je lutka" uplašena je ponavljala:

"Molim vas, prestanite, ne mogu, ne želim ovo."

Na kraju, kako se navodi, Haton ju je silovao, a njegov prijatelj svoj polni organ držao je u njenim ustima.

"Mnogo me je bolelo", rekla je ona za strane medije: "Baš je bilo bolno. Odvratno. Odvratno!"

Haton, sa druge strane, oštro demantuje da se bilo šta od navedenog dogodilo, te da je priča "osmišljena tako da se izvuku velike pare".

"Mene je to promenilo kao osobu", pričala je ona, sa kojom je isprva bio postignut dogovor da se isplati 135.000 dolara, ali nešto kasnije je to bila odbila: "Sve se promenilo."

Naime, pošto je videla kako prolaze optužbe protiv nekih drugih pozntih ličnosti, rešila je da i o svojoj progovori javno. Tako je prošle godine podnela žalbu zbog navodnog incidenta u policiji u Vankuveru.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/TheWrap/BuzzFeedNews/Foto: Profimedia

Kurir