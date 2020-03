ONO ŠTO JE OVAJ GLUMAC DOBIO POSLE 18 GODINA BRAKA, TO NEMA NIGDE! Malo ko je znao da su on i bivša to i SKUPLJALI!

Vilijam Šatner i njegova bivša žena Elizabet Martin podelili su imovinu nakon razvoda posle 18 godina braka. Strani mediji bruje o tome jer, kako se navodi, nisu samo kuće bile u pitanju, već i nešto - u najmanju ruku unikatno.

Naime par je podelio i konje među sobom, a on je "izvukao" svu opremu za njihov uzgoj, ali i prikupljenu s*ermu konja. Inače, cena jedne doze semena kreće se pd 800 pa do 6.500 dolara. Takođe, sudska dokumenta pokazuju i to da je zvezda "Zvezdanih staza", koji je i tražio razvod još u decembru, zbog predbračnog ugovora "otišao" iz bračne zajednice sa svim svojim honorarima vezanim za franšizu koja ga je proslavila.

Elizabet Martin, bivši trener konja, bila je Vilijamova četvrta žena.

Pre nje bio je u braku s Glorijom Rand, kao i sa Marsi Laferti i Nerin Kid. Sa Glorijom dobio je troje dece.

foto: Profimedia

Kurir.r, M.G/FoxNews/Foto: Profimedia

Kurir