ĆERKA I ŽENA SE OPROSTILE OD DESKA STANOJEVIĆA: Tata može biti zadovoljan! Velika rola za kraj

Celu Srbiju potresla je vest da nas je pre dva dana u 70. godini iznenada napustio glumac Desimir Stanojević.

Uloga Vukašina Golubovića u seriji „Srećni ljudi“ obeležila je njegovu karijeru, a više od pola veka van kamera pratila ga je supruga Nada, koja se oglasila preko društvenih mreža.

- Sredinom 2020. bi bilo 50 godina kako smo zajedno. Od dece, mojih 17 a tvojih 19 godina. Sve tvoje bitke su bile i moje, sve moje su bile i tvoje. Sad moram sama. Mogu ja to, pre neki dan si mi rekao, ti znaš sve, biće mi teško, ali moram, nikad te nisam izneverila pa neću ni nadalje. Hvala svima na podršci i rečima utehe, znanim i neznanim. Ipak, moj Desimir Stanojević je i vaš i, zamislite, ponosna sam na to - poručila je Nada.

Desimir je iza sebe ostavio dve ćerke, Ninu i Sonju. Nina je završila Muzičku akademiju u Novom Sadu i udata je za glumca Zorana Ćosića, dok se Sonja odlučila za veterinu. I Nina se potresnom porukom oprostila od oca.

- Kad sam bila mala, mrzela sam kada me deca pitaju kako je to kad ti je tata glumac. Otkud znam kako je, ne znam kako je to kada ti je tata, npr., poštar. Ne mogu da uporedim. Tata je tata. Suprotno od mame, koju voliš najviše na svetu, te zato njega obožavaš. Mama je simbol za sve toplo, suvo, meko, ukusno, nežno... a on, suprotan, taj je koji daje krila za sve što možeš da probaš.

Da skočiš u more na glavu, da prvi put provozaš crvenu poniku dok ti krv curka niz koleno, da staneš na skije iako ćeš da polomiš ključnu kost, da pevaš, da glumiš, da umesto flaute, koju bi volela da sviraš, ipak sviraš obou, mada ne znaš šta je to, da pričaš o umetnosti i muzici, da sediš u pozorišnom bifeu jer ste u međuvremenu postali kolege, da strepiš od prekora, a da uzletiš od pohvale, da svoju ljubav ravnopravno podeli obema ćerkama i da pritom svaka dobije tačno svoje parče...

Danas su milioni srca zatreperili na vest o odlasku. Velika rola za kraj. Možeš da budeš zadovoljan. Kad se zavesa spustila, aplauz je još dugo trajao - zaključuje Nina Ćosić.

Dostojanstveno Komemoracije u Nišu i Beogradu Desimir Stanojević proslavio je Niš kroz svoje uloge i rad. Narodno pozorište iz ovog grada je objavilo da će komemoracija biti održana u petak, 13. marta, u 12 sati, dok će u Beogradu biti upriličena u Pozorištu na Terazijama u ponedeljak u 11 časova. Kremacija je istog dana u 15 časova na Novom groblju u Beogradu.

Ljubomir Radanov

Kurir