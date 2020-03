KEJT OTKRILA JEZIVE DETALJE! I ona je bila Harvijeva žrtva: A evo kako je reagovala kada je čula da je OTIŠAO U ZATVOR!

Glumica Kejt Bekinsejl oglasila se na društvenoj mreži Instagram nekoliko sati nakon što je Harvi Vajnstin oduđen na 23 godine zatvora. Uz fotografije sa premijere filma "Igra sudbine" iz 2001. godine objasnila je kako je on obeležio njen život, o čemu je malo ko do tog trenutka znao.

"Ove fotografije su nastale 5. oktobra 2001. godine, na premijeri filma 'Igra sudbine'. Svi smo odbili da idemo, jer je to bilo organizovano samo nekoliko nedelja posle 11. septembra i grad je još uvek bio pod dimom. Ali, je Harvi insistirao. Odleteli smo za Njujork i nekako se izvukli. Sledećeg jutra Harvi me je pozvao i pitao da li mogu da dovedem svoju dvogodišnju ćerku kod njega kući, da se igra sa njegovom ćerkom sličnih godina", počela je ona, napominjući da se složila sa producentovim predlogom.

"Pojavila sam se, a on je odmah pozvao dadilju da se brine za decu i igra se sa njima u drugoj sobi. Krenula sam i ja, ali mi je rekao: 'Ne, ti sačekaj ovde.' Minut nakon što je dadilja otišla sa decom, počeo je da vrišti: 'Ti glupa pi*ko! Uništila si mi premijeru!' Nisam imala pojma o čemu priča i počela sam da se tresem. 'Ako organizujem crveni tepih, ti se pojaviš u uskoj haljini, mrdaš guzom, treseš grudima, ne izgledaš kao da si prokleta lezbijka, ti glupa pi*ko', rekao je. Od šoka sam počela da plačem. Pokušala sam da mu kažem: 'Harvi, grad je u haosu, ljudi još uvek traže svoje najbliže, niko od nas čak nije smatrao da je premijera prikladna u tom trenutku, još manje da dolazi u izdanju kao da dolazi na žurku", nastavila je glumica, koja se na premijeri pojavila u belom odelu.

"Ne zanima me, to je moja je*ena premijera i ako želim pi*ku na crvenom tepihu, to i dobijem.' Vrištala sam u sebi. Uspela sam da izvučem sebe i dete odatle i da, to je bilo jedno od mnogih iskustava za koja nema dokaza, jer nije bilo krivičnog dela. Ali bila sam kažnjena zbog toga i za druge slučajeve kada sam ga godinama odbijala", objasnila je ona.

"Vest da je otišao u zatvor na 23 godine je veliko olakšanje za mene i za sve druge žene koje je se*sualno uznemiravao ili silovao i nadam se da će tako biti i tretiran. Kao što sam već rekla - zločini koji nisu zločini, nehumana maltretiranja i bolesna prikrivena zlostavljanja o kojima se ćuti u javnosti bez obzira kome ih ispričate (kao što sam ja), moraju nestati. Nadam se i molim se da mi, kao industrija, možemo zabraniti sve zloupotrebe moći i da ih razotkrijemo i eliminišemo, za sve polove, zauvek. I, Rouz, bravo", zaključila je ona.

Inače, Kejt je sa 17 godina imala još jedno veoma neprijatno iskustvo sa Harvijem, o kom je ranije govorila javno. Naime, ona je bila otišla na jedan sastanak u hotelu sa sada osuđenim producentom, i ne znajući da će on želeti nešto više.

"Otvorio je vrata u bademantilu. Bila sam veoma naivna i mlada, pa mi uopšte nije palo na pamet da ovaj stariji i neprivlačan čovek očekuje od mene da imam bilo kakvo s*ksualno interesovanje za njega", pričala je jednom prilikom ona, dodajući da ju je ponudio alkoholnim pićem, što je ona odbila pod izgovorom da ujutru rano mora u školu.

Tada je i napustila apartman.

"Nekoliko godina kasnije pitao me je da li je nešto pokušao sa mnom na tom prvom sastanku. Shvatila sam da on ne može da se seti da li me je tada napao ili nije. Postavila sam granice. Godinama sam ga profesionalno odbijala, a to se nekada završavalo tako što je urlao na mene, pretio mi i zvao me pi*kom, a nekada je smejući se pričao drugima da 'Kejt živi za to da me odbije", poručila je ona svojevremeno putem Instagrama.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/BBC/Foto: Profimedia

Kurir