SLAVNI GLUMAC ZARAŽEN KORONOM: Zbog Toma i Rite opera u Sidneju zatvorena, ekipa filma u izolaciji

Nakon što je Tom Henks (63) objavio da su on i njegova supruga Rita Vilson (63) pozitivni na koronavirus, u Australiji su preduzete hitne mere. Svi ljudi koji su bili u kontaktu s njima moraju da se testiraju, a dezinfikovana je i opera u Sidneju, gde je glumica imala nastup.

Tom i Rita se trenutno nalaze u bolnici u Gold Koustu, a stanje im je stabilno. Henks putem društvenih mreža redovno obaveštava fanove kako se osećaju on i supruga.

Dan po dan

- Pozdrav, ljudi. Rita i ja želimo da se zahvalimo svima koji brinu o nama. Zaraženi smo koronom i izolovani smo kako ne bismo širili zarazu na druge. Postoje oni koje bi to moglo da dovede do vrlo ozbiljne bolesti. Idemo dan po dan. Postoje stvari koje možemo da učinimo i da sve to prođe, sledeći savete stručnjaka i vodeći računa jedni o drugima, zar ne? Zapamtite, uprkos svim trenutnim dešavanjima, u bejzbolu ne postoji plakanje - napisao je Henks. U proteklih nekoliko dana Tom i Rita su razgledali znamenitosti Australije, a jedno vreme su proveli i na kruzeru. Tokom putovanja, par se fotografisao sa brojnim obožavaocima, pa je premijer odmah obavestio građane da svaka osoba koja je bila u kontaktu sa zaraženim parom treba da se javi doktoru i da se izoluje.

Dodatni problem stvara i to što je Rita, inače producentkinja, glumica i pevačica, imala nastup u subotu uveče u operi u Sidneju. Tamo ju je gledalo i slušalo 207 ljudi, uključujući i glumca. Nakon saznanja da je par pozitivan na koronavirus, opera u Sidneju je kontaktirala sa zdravstvenim ustanovama, sponzorima i osobljem koje je bilo u kontaktu s njima.

Zbog kontakta s Tomom i Ritom, slavni australijski voditelj Dejvid Kembel odlučio je da se izoluje. U ponedeljak je Vilsonova gostovala u njegovom tok-šouu „Tudej ekstra“, a pretpostavlja se da je i Henks bio prisutan na setu.

Solidarnost

Njih dvoje su bili u kontaktu sa još nekoliko poznatih ličnosti jer je Tom u Australiji snimao film o Elvisu Prisliju u režiji Baza Lurmana (57). I on je odlučio da se izoluje.

Engleski glumac Rufus Sjuel (57) takođe ima ulogu u ovom filmu, pa će morati da se izoluje i testira. Američki glumac Ostin Batler (28) ima glavnu ulogu u filmu, ali s obzirom na to da je mlad, nije u kategoriji visokog rizika. Olivija Dejong (21) glumi Prisilu Prisli, a sudeći po društvenim mrežama, bila je u kontaktu s kolegama sa seta, ali takođe ne spada u grupu rizičnih.

Zanimljivo Simpsonovi Tomu predvideli koronu Fanovi Toma Henksa širom sveta dramatično su prihvatili informaciju da su glumac i njegova supruga zaraženi. Pošto nema ko o tome danas ne priča, tako je u jednom trenutku isplivao i delić iz crtanog filma „Simpsonovi“ kao dokaz da su, još jednom, „predvideli šok vesti“. - Ako me vidite, ostavite me - izgovorio je crtani Tom Henks 2007. godine, pa se samoizolovao, a o tome sada bruje svi.

J. STUPARUŠIĆ

Kurir