DANIJEL REDKLIF PROGOVORIO O KORONI! Bled sam, uvek delujem kao da sam bolestan, ne čudi me što mi tako PRIČAJU IZA LEĐA

Danijel Redklif demantovao je vest da je oboleo od korona virusa, te napomenuo da ga i ne čudi što se tako nešto širi, jer je svestan koliko je bled te da drugima često deluje bolesno.

"Juče sam ušao u prostoriju gde nas šminkaju i friziraju pred predstave i šminker mi kaže: 'Rođaka mi je upravo poslala poruku da si zaražen", priča zvezda "Hari Potera" za jedan radio u Australiji.

"Ja sam se bio iznenadio, a on mi je onda pokazao Tvit u kom piše da sam prva poznata ličnost sa koronom... Mislim da je to zato što izgledam kao da sam bolestan, jer sam baš bled. To vam je internet. Lepo što su baš mene izabrali za ovo", našalio se Danijel na kraju.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Globalnews.ca/Foto: Profimedia

