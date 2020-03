MILUTIN JANIĆ, NAJMLAĐI ČLAN JUŽNOG VETRA: Biću bolji glumac od mame Nade

Najmlađi član hit serije „Južni vetar“ jeste četvorogodišnji Milutin Janić, koji igra Luku, dete Miloša Bikovića i Jovane Stojiljković.

Mali Mićko je najviše scena snimao s filmskom majkom Jovanom Stojiljković, kao i ocem, koga tumači Miloš Biković, a gledaćemo ga i u filmu „Južni vetar 2“, koji uskoro kreće da se snima.

- Najviše sam voleo da se zatrčim i skočim na Bikovića - otkrio je mladi glumac gostujući u „Beogradskoj hronici“.

Milutin je otkrio da će, kad poraste biti glumac, ali da ne voli da gleda sebe na ekranu.

- Biću bolji glumac od mame. Pokušaću - rekao je Janić.

foto: Dragan Kadić

Njegova majka Nada otkrila je da nije bilo protekcije što je njeno dete.

- Agencije koje su radile kasting za ulogu deteta videle su mog Mićka na Instagramu, gde sam kačila njegove video-snimke. Zvali su i pitali da li bi došao na probu. On, prvo, nije hteo da ide da glumi, rekao je: „Neću“, da bi zatim moj muž odlučio da ga nećemo terati na to i da javim ljudima da Mićko ne želi. Međutim, kada sam uzela telefon, on je skočio i rekao: „Mama, hoću, hoću.“ Na kraju je ipak pristao i super se snašao - otkrila je Nada.

Ona kaže da bi volela da ima njegovu prirodnost.

- Igrao se na snimanju. Njemu je prirodnost urođena, kao i svojoj deci. Imala sam tremu jer sam se plašila da će u jednom trenutno reći „neću“. Nije mu bilo teško da ponovi svaku scenu i po deset puta. Uživao je i super se provodio. Ima i scena koje nisu lake, ali za njega je sve bilo igra. Nisam se osećala kao da ga nešto teram - zaključila je glumica.

Kreće obračun mafije DOGOVOR ILI PRVO UBISTVO Deveta epizoda „Južnog vetra“ donosi mnoga uzbuđenja. Želeći da konkurenciji stavi do znanja da neće lako preuzeti primat u beogradskim kriminalnim krugovima, Vajo i njegova ekipa preduzimaju prve, ali veoma konkretne korake povodom otpočinjanja novog posla između Careve i Dimitrove grupe. Pored sveg truda koji je uložio, Maraš ipak ne uspeva da svoj novi posao postavi na noge, ali, sa druge strane, uspeva da pridobije poverenje onih do kojih mu je najviše stalo. Ne bi li smirio strasti između sukobljenih strana, Stupar ugovara sastanak između Vaja, Cara i Dimitra. Iako deluje da su uspeli da postignu dogovor o poslovanju, jasno je da je u pitanju samo privid... I život Baće visi o koncu.

(Kurir.rs / Milica Vujović / Foto:Aleksandar Lekić)

Kurir