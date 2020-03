DELA SRPSKOG SLIKARA U KOLEKCIJI ŠEFOVA SAD: Kod Kartera slika Hilandara, za Buša "Madona"

Srpskom slikaru Tugomiru Severu Kostiću pošlo je za rukom ono što verovatno nije nikome sa ovih prostora - njegove slike završile su svojevremeno kod dvojice predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD), i to Džimija Kartera i Džordža Buša starijeg.

Kod Kartera je, priča Kostić za Kurir, završila slika na kojoj je manastir Hilandar, dok je Buš uzeo rad pod imenom „Madona“. On kaže da je decenijama bio jedini slikar sa ovih prostora čiji su radovi krasili prostor nekog od šefova Amerike.

Izložba u ambasadi

Kako otkriva, Karteru je za njegov rad zapao za oko tokom posete Beogradu 1980. godine, neposredno nakon smrti dotadašnjeg predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita.

- Tada sam imao svoju samostalnu izložbu u Američkoj ambasadi. Karteru se dopala jedna moja slika na kojoj je Hilandar i on ju je tražio za sebe. Za to je poslao i novčani ček, a suma koju je izdvojio nije bila mala. Tako je jedna moja slika završila u Beloj kući. Nekoliko godina kasnije, tačnije 1989. godine, još jedan moj rad pronalazi svoje trajno mesto u muzeju predsednika Džordža Buša starijeg. Reč je o slici koju sam nazvao „Madona“ - navodi Kostić i dodaje da mu je to bilo značajno jer, osim što se njegov rad prepoznaje širom sveta, prepoznaje se i zemlja iz koje dolazi. Inače, od dvojice američkih lidera dobio je i pismene pohvale i zahvalnice.

Napredak Srbije

Kostić danas živi na relaciji Beograd-Poreč, ali ne skriva da ima dobre veze u SAD, koje bi želeo da iskoristi da pomogne Srbiji:

- Zato sam pre nekoliko godina i osnovao udruženje građana Kuća dobrih ljudi, koje je izraz mog činjenja dobrog drugim ljudima. Želim da dam doprinos razvoju Srbije, ovo je zemlja u kojoj živim i koju volim. Imam prijatelje širom sveta, velike svetske moćnike, bogate i jake, a voljne da pomognu Srbiji preko investicija. To bi bila dobrobit za sve. Ne greše oni koji kažu da Srbija može da postane Švajcarska.

