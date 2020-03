PLAŠI ME SAMOĆA, ALI NEĆU POŠTO-POTO DA BUDEM SA NEKIM! Milan Marić otvorio dušu: Ovo mi je bitnije i od ŽENIDBE!

Milan Marić, koji je nedavno proglašen za mladu zvezdu u usponu, kaže da živi poput svakog običnog čoveka, te da nimalo ne glumi u privatnom životu. On ističe da uvek jasno govori šta misli, kao i da, iako se boji usamljenosti, ne želi nužno da se upušta ni u kakvu vezu.

Takođe, sem što radi na mnogim projektima i igra rame uz rame sa doajenima srpskog glumišta, Milan je odavno miljenik ženskog pola.

"Lagao bih kad bih rekao da uopšte ne obraćam pažnju na takve komentare, ali mi nisu među prva tri prioriteta. Lepo je čuti i znati da si i sa te strane prepoznat, slatko je, ali evo, postideo sam se. Međutim, nije mi visoko rangirano. Meni je posao toliko uzbudljiv i zanimljiv, toliko može da me okupira da nemam prostor da se bavim nečim sa strane, pa zato i ne obraćam na to previše pažnju", kaže Milan koji je već duže vreme singl i retko detaljiše o svom privatnom životu.

Upravo zato deluje da je postavio previsoka očekivanja kada je izbor lepše polovine u pitanju.

"Moguće. Nekako sam siguran da mi nije nužno da budem sa nekim, iako me sa neke strane plaši samoća. Sa druge strane ne želim po svaku cenu da budem sa nekim da bih samo bio u vezi. Ako se desi, želim da bude do kraja, da bude nešto što će me hraniti, nositi i davati gorivo za sve što se dešava u životu ili ga jednostavno neće biti", iskreno kaže Marić i odgovora da li to znači da čeka onu pravu s kojom bi se oženio:

"Nije mi forma baš bitna, da moram da se ženim. Ne moram, meni su to sve formalnosti. Bitno mi je šta je to između nas, šta se tu događa. Ta forma me mnogo više zanima nego status da li sam u braku ili ne."

Milanu je prošle godine na čuvenom filmskom festivalu u Berlinu uručena nagrada "Zvezda u usponu", a iako je nastavio da niže uspehe u karijeri, ostao je skroman.

"Normalno živim, ne osećam se kao zvezda, ne znam kako žive zvezde u našoj zemlji. Radim posao koji volim i volim da ga radim, a ta nagrada je divna stvar koja je kraj puta zvanog Dovlatov. Došla je u divnom trenutku i dala mi vetar u leđa, nekako me ohrabrila za dalje, ali da li su to ogledi u mom životu? Pa ne, živim normalno", kroz osmeh kaže Marić.

Milan priznaje da je i sam u privatnom životu bio izneveren od dragih ljudi, kao i da je odlučio da u privatnom životu ne glumi.

"U životu, nažalost, jesam bio izigran i to od ljudi od kojih to u datim slučajevima nisam očekivao", priznaje Milan, a zatim dodaje: "Doneo sam odluku, a to je divna privilegija, da nikome ne ćutim, pogotovo ljudima do kojih mi je stalo. Nema potrebe da prećutkujem i da igram igre. Zapravo, previše je igara, svuda nešto moraš da igraš. Onda se zapitaš šta ja radim ako svuda igram, zar moram i u privatnom životu, u najintimnijim odnosima? Zato sam rešio da to ne želim jer mi je to suvišno opterećenje."

Mladi glumac objašnjava da voli da sarađuje sa starijim kolegama od kojih su mu mnogi pomogli u datim trenucima, ali da ih ne gleda kao nedodirljive.

"To nije stvar vaspitanja ili nevaspitanja. Mi smo tu da uradimo najbolje što možemo i ako nismo saglasni oko nekog pitanja, da diskutujemo o tome i da iznesemo mišljenja. Možemo i da se ne slažemo i da ostane to pitanje otvoreno, ali treba da se stvari izgovore kao i u svakom poslu. Postoji respekt kao ogledalo vaspitanja, ali to ne treba da kvari neki proces i rad. Od starijih kolega ne treba praviti spomenik i kipove kojima ne smeš da se obratiš", zaključio je Milan.

