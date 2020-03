MADONA OPET NAPADA PREDSEDNIKA AMERIKE: Tramp neozbiljno shvata koronavirus

Najveća pop zvezda Madona ogorčena je delovanjem predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i njegovim slabim zalaganjem u borbi protiv koronavirusa, zbog čega mu je preko društvenih mreža uputila ozbiljne kritike.

Objavila je video-snimak u kojem su sadržane Trampove izjave o virusu, poput onih da će se on sporo širiti kroz Ameriku, zatim da će biti spremni da mu odgovore, kao i da neće biti žrtava. Klip se završava tako što Tramp govori da će brzo pronaći lek protiv koronavirusa, navodeći da je on vrlo opasan.

U izolaciji

Madona je na ovaj način želela da pokaže da je predsednik SAD neozbiljan i da to najbolje pokazuju njegove izjave koje su kontradiktorne. Kraljica popa poručila je da je ona u izolaciji, isto to savetovala je svojim pratiocima, uz #ostanitekodkuce.

Inače, Donald Tramp je prošlog petka proglasio vanredno stanje na celoj teritoriji zbog pandemije koronavirusa.

Nije prvi put

- Preduzeli smo više odlučnih akcija za borbu s koronavirusom. Radimo na tome, a već smo napravili veliki napredak. Kad uporedite s drugim delovima sveta šta smo učinili, to je neverovatno. Znate da je Evropa sada centar epidemije i zatvorili smo kontakte s njima. Zabranili smo ulaz svim stranim državljanima u SAD u narednih 14 dana - rekao je Tramp.

Nije ovo prvi put da Madona kritikuje Trampa. Pre tri godine direktno je rekla da svi oni koji žele da stvaraju nešto novo treba da napuste Ameriku, jer ih njihov predsednik guši i onemogućava im razvoj. Ona je to sama učinila tako što se preselila u Evropu, gde i sada živi sa svojom decom.

Buntovna

Pozivala na ubistvo Džordža Buša

Poznato je da je Madona i ranije kritikovala predstavnike vlasti, a sigurno najdrastičniji primer toga je njen otvoreni poziv na ubistvo Džordža Buša. Početkom 2000. godine, kad je objavila novi album, on je sadržao mnogo političkih poruka koje su uglavnom bile upućene protiv administracije tadašnjeg američkog predsednika. Spot za pesmu „American Life“ sadržao je brutalne scene, poput one u kojoj raketa leti i ubija Džordža Buša. To je naišlo na osude javnosti, spot niko nije hteo da emituje, pa je kraljica popa bila prinuđena da izbaci sporne scene.