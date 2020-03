DRAGAN BJELOGRLIĆ O NOVOJ SERIJI: Nije lako biti tajkun

Prva u nizu TV serija koje potpisuje nova produkcijska kuća „Fajerflaj“, a koja se emituje premijerno nedeljom uveče na kanalu Superstar TV, odnosno svakog ponedeljka na RTS, „Tajkun“, na samom početku gledaoce nije ostavila ravnodušnim.

Mnogima je zastao dah kada je pred sam kraj prve epizode prikazana scena pokušaja atentata na glavnog junaka Vladana Simonovića, kojeg igra Dragan Bjelogrlić. Za potrebe ove akcije nisu angažovani kaskaderi, već je samu scenu, pored Bjele, odigrao i Vuk Jovanović, koji tumači Bojana. Tom prilikom zatvorena je jedna od glavnih gradskih ulica.

foto: Promo

Dramatičan i turbulentan život

Vladan je u javnosti omražen zbog bogatstva stečenog na sumnjiv način tokom devedesetih godina prošlog veka. Dugo je iz senke upravljao svojom moćnom kompanijom, ali se sve menja kada biva primoran da izađe na medijsku svetlost. Postaje progonjen čovek, prisiljen na drastične mere radi očuvanja sebe, svoje kompanije i porodice. -Vladan je vrlo kompleksan lik koji se na početku priče nalazi na vrhu svoje poslovne karijere, ali baš tog trenutka kreću njegovi najveći problemi, i to pratimo do samog kraja. Na tronu je čovek sam, a on na najsuroviji način spoznaje tu činjenicu. U trenutku kada se našao u problemima, veoma je usamljen jer od tolikih ljudi oko njega malo je prijatelja koji su spremni da mu pomognu - objašnjava Bjelogrlić i dodaje kako reaguju ljudi na sam pomen njegovog lika.

foto: Promo

Deset epizoda

- Kad ljudima i kolegama kažem da igram tajkuna, niko me posle više ništa ne pita, kao da im sve jasno i kako se to igra. Nije baš tako. Uloga je veoma kompleksna i zahtevna. Posle nekoliko svojih projekata, u kojima sam bio i reditelj i producent, veoma mi prija da u ovom projektu budem glumac i imam dobar osećaj da je ispala dobra serija - istakao je glavni glumac.

Inače, ova serija, koja ima deset epizoda, okupila je vrhunsku ekipu iz Srbije i regiona. Pored reditelja Miše Terzića, tu je i scenarista Đorđe Milosavljević. - „Tajkun“ iznosi priču koja se tiče svih nas - hteli mi to ili ne, u toj priči smo svi učestvovali, bilo kao žrtve, bilo kao saučesnici. Svi smo mogli da je vidimo, ali je bila potrebna jedna doza autorske hrabrosti i bezobrazluka da bismo krenuli njome da se bavimo - objasnio je Đorđe.

Zbog ove serije iz Los Anđelesa je stigao direktor fotografije Radan Popović, a u njoj glume i Bane Trifunović, Marko Baćović, Hana Selimović, Neven Bujić, Vanja Nenadić, Miloš Petrović Trojpec, Tihana Lazović, Janko Volarić Popović i Toni Mihajlovski.

Promena koja znači BJELA KAO DE NIRO Poznato je da glumci često moraju da menjaju fizički izgled zbog određene uloge, pa smo tako imali priliku često da čujemo da su neke velike holivudske zvezde morale da se ugoje, smršaju ili da se potpuno ošišaju kako bi na pravi način ušli u lik koji tumače. Ono što svakako ne predstavlja veliki napor za glumca, ali vidno menja njihov fizički izgled, jeste stavljanje sočiva u drugoj boji. Tako smo nedavno imali priliku da vidimo Roberta de Nira sa prozirno plavim očima u najnovijem ostvarenju „Irishman“, a istom triku pribegao je i Bjelogrlić u seriji „Tajkun“.

