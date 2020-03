GLUMAC VLASTA VELISAVLJEVIĆ (94) JE SAM U IZOLACIJI: Od volontera je stigla POMOĆ, a on je POŽELEO samo JEDNO!

Glumac Vlasta Velisavljević (94) se uključio uživo u jutarnji program i svima poručio jasnu poruku, i pričao o tome kako on provodi vreme ovih dana.

"Meni je skoro jedan mlađi čovek doneo sa pijace peršun u celoj ovoj groznoj situaciji. Zamislite moju radost što mi je stigao peršun, lepo je što smo zajedno u ovoj groznoj situaciji", kaže naš glumac.

"Taksisti su me oduševili, meni je žao što ja ne mogu da taksiram, ne daju mi da se pokažem kao taksista i heroj, da vozid doktore recimo", rekao je Vlasta.

foto: Printscreen

"Vi ste već heroj, jer ostajete kod kuće. Velika je ironija sudbine jer vi ste doživeli logor nacistički, posle toga logor i sada vas virus zatvori u kuću" , rekla mu je voditeljka.

"Ja sam to sve već zaboravio, oprostio i idemo dalje. Voleo bih da nam dođu neki radosniji trenutci, a radujem se danas vama što ste me se setili. Mladi kolega Janketić me je zvao, jako sam se obradovao", rekao je Vlasta.

