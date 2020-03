ŽIVOTNA PRIČA TOMA HENKSA: Glumac zbog žene prigrlio PRAVOSLAVLJE, godinama ima ovu BOLEST, a evo zašto su svi PLAKALI!

Tom Henks (63) i njegova supruga Rita Vilson testirani su pozitivno na korona virus 12. marta ove godine. Njih dvoje redovno obaveštavaju pratioce na društvenim mrežama o svom stanju.

Poznati par trenutno se nalazi u Australiji u izolaciji. Kroz način pisanja bilo je jasno da supružnicima vesti nikako nisu lako pale, ali su bili odlučni da se postave na odgovoran način prema novonastaloj situaciji.

"Potrajaće sve ovo neko vreme, ali ako budemo vodili brinu jedni o drugima, budemo pomogli tamo gde možemo i ako odreknemo nekih udobnosti ... i ovo će proći. To moramo shvatiti", rekao je Henks.

Ovo nije prvi put da nas je Tom Henks rasplakao ove godine.

Na ovogodišnjoj dodeli Oskara koja je održana početkom januara zbnog njegovog govora plakali su i muškarci i žene.

"Čovek je blagosloven porodicom poput ove koja sedi ovde, sa fantastičnom suprugom koja me je naučila šta je to ljubav, ali i sa petoro dece koja su mudrija, jača i hrabrija od svog starog", rekao je on javno i pokazao prstom u svoju suprugu.

Sala je aplaudirala, suze su napunile oči do poslednjeg mesta. Hensku je drhtao glas. Inače je on zbog žene prešao u pravoslavlje.

"Kao tinejdžer bio sam religiozni fanatik: katolik, mormon, nazarećanin, a jedno vreme čak sam se veoma zainteresovao da pređem u jevrejsku veru. E, onda sam odgledao film “Odiseja u Svemiru 2011” i postao najglasniji pobunjenik protiv religije. Moja žena je pravoslavna Grkinja i od kada sam s njom, detaljno sam se upoznao s njenom verom koja joj je veoma bitna. Odlučio sam da se pokrstim i mislim da je to bio ispravan izbor. Rita i ja redovno odlazimo u našu grčku crkvu, ali to ne znači kako ne bih voleo da se otisnem i u vasionu. Obožavam da obilazim svemirske centre i planetarijume", otkrio je glumac koji je sa svojom drugom suprugom dobio dva sina, Čestera (27) i Trumana (24).

Tom Henks je pre nekoliko godina otkrio da boluje od dijabetesa.

"Ja sam deo lenje američke generacije koja je slepo plesala na žurki i sada je bolesna. Bio sam težak. Viđali ste me u filmovima i znate kako sam izgledao. Bio sam potpuni idiot. Mislio sam da ovo mogu izbeći ukoliko uklonim zemičku iz čizburgera. Ipak, potrebno je malo više od toga. Moj doktor kaže da, ako dođem do željene težine, mogu da se izlečim od dijabetesa tipa 2", otkrio je legendarni glumac.

Za svoje uloge je davao sve, a često se i te kako fizički transformisao.

