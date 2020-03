ANICA DOBRA ZBOG KORONE NE MRDA OD KUĆE! A samo oni joj ulivaju snagu: Za sve postoji RAZLOG!

Anica Dobra oglasila se iz svog doma u Beogradu pa otkrila kako provodi dane kod kuće, koju ne napušta zbog situacije sa korona virusom. "Kada je neko sa mnom lako mu je, kada sam ja sama sa sobom lako je i meni. Šta odlučim, to uradim. Putujem mislima, mašta... Imam svoju ludu glavu da me brani u ovim nekakvim danima, tako da mogu da kažem da se pripremam za neko novo vreme. Gledam optimistički na celu stvar. Nadam se da ćemo uskoro moći da pogledamo unazad, to uskoro može da bude za godinu dana, ali da ćemo biti zahvalni što nismo odustali od sebe", rekla je Anica u uživo uključenju u "Beogradsku hroniku".

"Rekla bih samo svima da je distanca nova bliskost i da je to mudra distanca. Treba da smo kod kuće, možda više nismo u fazi da treba da kažemo ostani kod kuće, sada smo više u fazi da pričamo uživaj kod kuće. Sada treba naći način da otputujemo makar u mislima, te da nam u ovoj sutiaciji bude dobro. Tako dižemo svoj duh i postajemo bliži i bolji jedan prema drugima", ispričala je glumica, kojoj je voditeljka poručila da joj je ovom porukom ulepšala dan.

Zatim, usledilo je pitanje - kako ona održava vedar duh.

"Verujem u sebe i verujem drugim. Nije slučajno što sam u ovom trenutku ovde, te da to sve ima nekakav svoj razlog. Ne znam šta bih više od toga mogu da kažem. Imam ljude oko sebe koji hrane moju vedrinu i daju optimizam. Zbog njih imam snage da budem ovakva. Našla sam mudru misao Duška Radovića. 'Sumorni neki dani. Sad je dobro imati prijatelja, jednostavnog, vedrog, veselog, lekovitog. Da nas nauči šta je važno a šta nevažno u životu. Da nas lupi šakom po ramenu i da od tog udarca ozdravimo", poručila je Anica pa istakla da je sve poslovne planove pauzirala zbog novonastale situacije.

