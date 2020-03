MARAJI SU OBA BRAKA PROPALA! Jedan bivši je sada sa čuvenom Talijom: Ali on nije taj kojeg će pevačica ZAUVEK VOLETI!

Maraja Keri danas proslavlja 50. rođendan, a iz tog razloga strani mediji zvone o raznim detaljima iz njenog privatnog života.

Od toga da je od majke, profesorke pevanja, povukla talenat, pa bežala iz škole i htela da bude kozmetičarka, sve do konobarisanja pre nego što je dotakla same zvezde - Maraja je i te kako proživela svaku godinu do sata, i ne planira da uspori.

Rođena je pod imenom Maraja Anđela Keri, a dobila ga je po mjuziklu. Njena majka Patrisija Hikej radila je kao profesorka pevanja, a baka joj je "R&B" ikona Pati Label. Kada je imala dve godine imitirala je pevanje svoje majke i tako je sve počelo! Već sa četiri godine krenula je na časove pevanja.

U srednjoj školi Maraja je često bežala sa časova - toliko da je bila prilično poznata po tome. U Njujorku je učila za kozmetičarku, a u pevačke vode je ušla kao prateći vokal pevačice Brende K. Star.

foto: Profimedia

U poslu joj je krenulo tek pošto što su pojedini njeni demo snimci završili u rukama Tomija Motole, s kojim se nešto kasnije i venčala. Za vreme tog braka postala je vegetarijanka, a pošto su se raskantali, on je stupio u brak sa čuvenom Talijom.

Na snimanju jednog spota upoznala je američkog glumca, 11 godina mlađeg Nika Kenona. Brzo su se venčali, a nešto kasnije i dobili blizance Morokana i Monro.

Razveli su se 2014. godine, ali on će svakako uvek imati posebno mesto u njenom srcu, pre svega kao otac njene dece.

foto: Profimedia

Maraja i australijski milijarder Džejms Parker obavili su veridbu u januaru 2016, posle manje od godinu dana veze. Međutim, pevačica je pre dve godine prodala prsten koji je dobila od njega i to za 2,7 miliona dolara. Nakon raskida započela je vezu s mladim koreografom Brajanom Tanakom s kojim je raskinula jer je on bio ljubomoran na njen odnos s Nikom Kenonom, s kojim je Maraja i dalje provodila praznike zbog naslednika.

Brajan i Maraja su se, zatim, pomirili pa su i sada u vezi.

foto: Profimedia

