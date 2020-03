MILUNKA TAŠIĆ, MAJKA ZVEZDE FILMA RANE, ZA KURIR: Sve mi se čini da je Pinki prošao bolje od svih nas

Švaba i Pinki bili su glavni junaci kultnog filma „Rane“ Srđana Dragojevića. Milana Marića, koji danas živi u Kanadi, i dalje prepoznaju po ulozi Švabe, a Dušanu Pekiću je rola Pinkija, nažalost, bila prva i poslednja.

Dušan je preminuo 26. marta 2000. godine pre tačno 20 godina u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka. Imao je samo 19 godina. U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila zbog gušenja usled udisanja želudačnog sadržaja.

- Prvi put danas nisam mogla da odem na njegov grob. Otišla sam u crkvu u Zemun polju, pomolila se i zapalila sveću... Voljene i uspomene na njih uvek nosimo u srcu i u tami života te svetiljke uspomena grčevito grle nedostajanje - počinje priču za Kurir Milunka Tašić, majka glumca Dušana Pekića Pinkija, i dodaje:

- Danas je 20 godina od njegovog odlaska, a povodom toga ja sam napravila šolje rođacima i prijateljima. Na svakoj je njegova slika i poslednja rečenica iz filma: „I sve mi se nešto čini da sam prošao bolje od vas.“ Sigurno je bolje prošao od svih nas. Jer meni danas nije samo 26. mart, dan kad je otišao... Meni je svaki dan 26. mart - ističe Milunka.

Milunka je sada u penziji, a pre nekoliko godina otkrila da postoje Pinkijeve fan stranice i zahvalna je na tome što njen sin i dalje živi u sećanju ljudi.

- Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Njegova devojka Jelena Janković bila je puna života, kao i on. Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude! Bio je spreman da sve podeli s drugima - odeću, hranu, a kad nisu imali gde, dovodio je drugove da prespavaju kod nas. Nekad sam se zbog toga ljutila. On je bio milostiviji, zato valjda još opstaje u srcima mnogih, a to je korak do večnosti - rekla je ranije za Kurir Milunka.

I živ je, a i nije FILM KAO USPOMENA Milunka dugo vremena nije mogla da pogleda film „Rane“, koji je proslavio njenog sina. Danas je u kontaktu s rediteljem ovog ostvarenja, kao i sa Draganom Bjelogrliem. - Kad sam prvi put to uspela, htela sam da budem sama. Danima nakon toga nisam htela u društvo. I živ je, a i nije. Kako da ga pomilujem po licu, čujem njegov glas... Ipak, to je samo gluma, nije on.

