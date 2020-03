Metju Fejber (47) preminuo je prirodnom smrću juče u svom stanu u mestu Van Najs u Kaliforniji.

Fejber je najpoznatiji po svojoj ulozi u seriji "Welcome to the Dollhouse", u kojoj je glumio kada je imao svega 22 godine.

Fejber je glumio i u čuvenom filmu "Natural born killers", a pojavio se i u seriji "Law and order" koja ima veliki broj obožavalaca u Srbiji.

