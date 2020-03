SNIMIO GEJ SCENU, A SAD MU PRETE I DECA OD 15 GODINA! Timotijevića ZAMRZELI otkako se ljubio s muškarcem u JUŽNOM VETRU!

Miloš Timotijević se u jednoj sceni "Južnog vetra" ljubi sa drugim muškarcem, a glumcu je stiglo više od 100 poruka nasilja i pretnji i to pretežno od mlađih i tinejdžera.

Miloš, koji tumači lik korumpiranog policajca Stupara, otkriva koliko je šokiran ovakvim reakcijama i zabrinut zbog načela po kojima odrastaju deca u Srbiji.

"Te scene za mene nisu ništa strašno, strašno mi je to što se digla tolika pompa zbog jednog gej poljupca. To je dokaz koliko smo mi mala i primitivna sredina u kojoj ljudi ne razumeju šta je gluma i uloga. Ali me još više zabrinjava što vidim da je Srbiji mnogo teže palo sto je Stupar gej, nego što je korumpirani policajac", zabrinuto kaže Timotijević i otkriva da je zbog pomenute scene dobio više od 100 pretećih poruka:

"Od kada je izašla ova epizoda, dobio sam bar jedno 100 poruka mržnje na društvenim mrežama, pretežno od dece do 15 godina. Sad me prozivaju i meni je jako čudno što ljudi u 21. veku poistovećuju glumca sa likom, a još više me šokira što su prilično grubi i puni mržnje prema homoseksualnoj zajednici. Zašto roditelji uopšte dozvoljavaju deci da gledaju takav sadržaj i zašto nemaju kontrolu? Serija "Južni vetar" je puna nasilja i drugog sadržaja koji nije podoban za decu. Za mene je šokantno da od tih 100 poruka možda je svega pet bilo od starijih ljudi, sve ostale poruke mržnje su poslala deca. Ne odgovaram na takve poruke, nisam tu da ja vaspitavam tu decu, to bi bilo kontraproduktivno. Ili bi možda takvima imponovalo, da neki glumac ulazi sa njima u rasprave, a ne želim da im pružim takav plezir", kaže Timotijević i dodaje:

"Mi živimo u zemlji gde su agresija i nasilje sve što se poznaje, nema časti i razumevanja. Moramo da edukujemo tu decu da ne gledaju na svet tako, ako si nasilnik, jednom ćeš postati žrtva, to je neminovno."

Miloš objašnjava da je njegov lik slika čoveka kojom niko ne treba da teži. Za profesionalca kakav je Timotijević uloga homoseksualca nije bila ništa drugačiji izazov u odnosu na razne likove koje je igrao u filmovima i predstavama.

Timotijević ističe da sa suprugom Dunjom Galić nije komentarisao pomenutu gej scenu, jer je to za njih samo deo jedne kompleksne uloge.

"Mi delimo utiske posle završene stvari, a ovo je samo deo posla i ništa se ne razlikuje od drugih scena. Meni mnogo teže padnu scene kad nekog maltretiram ili ubijem, jer tu promovišete neku agresiju", objašnjava poznati glumac.

