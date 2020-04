KRISTINA UMRLA OD POSLEDICA KORONA VIRUSA: Pevačica koja je žarila osamdesetih preminula u 61. godini

Kristina Mone-Zilka preminula je u 61. godini od posledica korona virusa, kako prenose strani mediji.

Njen prijatelj i profesor Stiv Vaserman, objavio je na društvenim mrežama da je pevačica imala visoku temperaturu, ali da su joj "pluća bila čista", i da je izgledalo da će da se oporavi.

Pevačica je bila deo njujorške podzemne scene osamdesetih, poznata po pesmama "Things Fall Apart", "Disco Clone" i obradi pesme "Is That All There Is?" Pegi Li.

Njen uspeh je bio kratkog veka, ali efektan. Njena muzika se slušala po američkim klubovima, pre nego što se Kristina penzionisala i preselila za Teksas 1985. godine. Nakon razvoda 1990. vratila se u Njujork gde je pisala muzičke eseje.

Kurir.rs/K.Đ/Guardian, Foto: Printscreen/Youtube

